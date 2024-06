Obhájkyně lidských práv Anna Lee Dozierová před pěti lety udělala v obchodě se starožitnostmi nákup tisíciletí. Zaujala ji váza, o které si myslela, že je turistickou reprodukcí známého mayského artefaktu. Předmět tak koupila za necelých sto korun, vystavila si ho doma a pustila ho z hlavy. Až před několika měsíci zjistila, že to není žádná kopie, ale originál mayské obřadní urny staré téměř dva tisíce let.

Nakupování z druhé ruky se vyplatilo. A několikanásobně. V obchodě 2A Thrift Store nedaleko Washingtonu DC si Anna Dozierová koupila ve výprodeji vázu, jejíž stáří odhadla na dvacet až třicet let. Domnívala se, že jde o turistickou kopii vzácné nádoby. Nakonec se ukázalo, že předmět není třicet let ale téměř dva tisíce let starý, díky čemuž je skoro neocenitelný.

Nadšenkyně do věcí z druhé ruky se hodnotu vázy dozvěděla až před několika měsíci. Tehdy se vydala do Mexického antropologického muzea, kde si všimla, že se různé vázy podobají jejímu úlovku z obchodu ze starožitnostmi. Doma pak na internetu našla pár odborníků na mayskou a mexickou historii. Když jí nikdo na její dotaz ohledně stáří nádoby neodpověděl, obrátila se na americké velvyslanectví, kam poslala detailní snímky artefaktu.

Vzácný artefakt se má vrátit

O měsíc později se dozvěděla, že vlastní obřadní urnu z let 200 až 800 našeho letopočtu. Poté místo toho, aby vzácnost prodala, kontaktovala Dozierová Mexický kulturní institut. Portál New York Post doplňuje, že před několika dny cennou urnu předala mexickému velvyslanci Estabanu Moctezumovi Barraganovi. Ten ji doručí mexickému muzeu, kde se připojí k dalším předkolumbovským pokladům. „Záleží jí na celé zemi, na kultuře a my jsme jí za to hluboce vděčni. Když máte silné kořeny, znáte je a ctíte je,“ řekl Barragan.

Dozierová je na své rozhodnutí pyšná. „Pracuji jako obhájkyně práv mexických domorodých komunit. Jsem ráda, že se můžu podílet na cestě vázy domů. Lidská práva se totiž vztahují i na kulturu a historii,“ citoval ji list The Independent.

Nálezkyně dodala, že chce, aby se váza vrátila na místo, kam patří. A že je ráda, že zmizí z jejich domu, protože má tři syny a bylo by nepříjemné, kdyby některý z nich vázu nedopatřením rozbil.

Tučné výdělky

Zajímavostí je, že je to už podruhé během jednoho roku, kdy se ukázalo, že váza za téměř sto korun z obchodu v blízkosti Washingtonu je mnohem cennější, než si kupující myslel. Američanka Jessica Vincentová si v minulém roce koupila v obchodě Goodwill v Richmondu ve Virginii vázu za stejnou cenu, jako Dozierová. O půl roku později ji vydražila za 107 tisíc dolarů, tedy za přibližně dva a půl milionu korun. Ukázalo se, že jde o vzácnou skleněnou vázu navrženou italským architektem Carlem Scarpou.

Za vzácné archeologické nálezy v minulosti vyplácely úřady v Česku tučné odměny. Objev zlaté přezky opasku z první poloviny pátého století vynesl nálezci odměnu deseti procent kulturně historické hodnoty určené na základě odborného posudku. Kromě ceny za samotný poklad dostal i 310 tisíc korun za vzácné kovy. Přezka se poté stala součásti sbírek Regionálního muzea v Kolíně. Podobnou částku za upozornění na více než stovku zlatých a stříbrných mincí dostal muž z Velkých Všelis. Poklad pak odborníci uložili do Muzea Mladoboleslavska.