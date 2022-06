V úterý na toto téma v Bílém domě vystoupil americký herec a rodák z Uvalde Matthew McConaughey. V emotivním projevu uvedl, že jeho matka učila v mateřské škole jen míli vzdálené od místa květnové tragédie.

McConaughey, který je sám držitelem zbraně, spolu s manželkou na místo vyrazil hned den po tragédii. „Uvalde je místo, kde mě naučili ctít sílu a schopnosti nástroje, kterému říkáme zbraň. Právě tam jsme se naučil zodpovědně zacházet se zbraní. A právě odtamtud mi zavolali o té zdrcující tragédii. Ten den jsem ve městě cítil jen šok, bolest a vztek. Výčitky, smutek a zničené sny,“ popsal.

"Uvalde, TX is where I was born. It's where my mom taught kindergarten less than a mile from Robb Elementary," Matthew McConaughey says at White House press briefing.

Herec ve vášnivém proslovu připomněl příběhy dětí, které zavraždil teprve osmnáctiletý útočník. Kvůli výjimečně silným ranám z pušky byla většina těl tak zohavená, že oběti mohl identifikovat pouze test DNA nebo jejich oblečení. McConaughey Američanům mimo jiné ukázal zelené tenisky Converse, které jedna ze zastřelených dívek nosila prakticky každý den.

Na pravé botě vyčnívalo srdce, které mělo symbolizovat lásku k přírodě mladé nadějné bioložky. „Tyhle nalezené tenisky a její DNA bylo to jediné, podle čeho mohla policie Maite Rodriguezovou identifikovat. V tak hrozném stavu bylo její tělo,“ prohlásil herec a bouchl pěstí do stolu.

At the White House, actor Matthew McConaughey spoke about gun regulations and what should be done after the shooting at Robb Elementary in his hometown of Uvalde, TX. "We need to restore our American values. And we need responsible gun ownership," McConaughey said. pic.twitter.com/cJ9G1katbN