McDonald’s USA oznámil nejlepší zářijový hospodářský výsledek za poslední desetiletí, Chipotle a Domino’s Pizza masivně rozšiřují seznamy zákazníků svých prosperujících online a doručovacích služeb, Papa John’s Pizza a Wingstop vykazují vyšší prodeje ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a plánují uvést novinky do svých menu. Ano, jsou to vše americké řetězce a americká čísla, ale princip pro maloobchod je celosvětově stejný: velké řetězce zaznamenávají vyšší prodeje, zatímco malé obchody se snaží zůstat otevřené.

Podle webu Yelp, který se zaměřuje mj. na restaurační byznys, letos ve Spojených státech zavře 100 tisíc podniků. Národní asociace restaurací k tomu pak dodává, že to je ve srovnání s loňskem dvojnásobek. Pokud tedy tento trend bude pokračovat, skončí letos 75 tisíc místních restaurací ve srovnání s 25 tisíci franšízovanými. Ano, pandemie nešetří ani ty velké. Starbucks, Dunkin Donuts a Pizza Hut uvedly, že uzavřou v příštích 18 měsících 1 500 restaurací. Jenže také plánuje otevřít nové, na jiných místech a co je nejdůležitější: můžou si to dovolit.

Těží z výhody většího kapitálu. Ten jen podle analýzy Wall Street Journal hlavním podmínkou pro přežití nejen těchto těžkých časů, ale všech nečekaných výkyvů. Zároveň doplňuje další pozitivní aspekty na straně řetězců: síla vyjednat lepší podmínky pronájmu, větší geografická flexibilita, zkušenosti s výdejem drive-in (výdej do auta) či take-out (výdej u okénka) a cílenou dodávkou domů k zákazníkům. „A doba tomuto stylu výdeje jídla a pití přeje,“ uvádí specializovaný web pro profesionální kuchaře a provozovatele restaurací Chef’s Pencil. Řada zákazníků ji z bezpečnostních důvodů upřednostňuje.

Miliony pracovních míst

Celé odvětví přišlo během pandemie podle federálního ministerstva práce o šest milionů pracovních míst. Navíc podle Economic Policy Institute každých 100 pracovních míst v restauracích podporuje dalších 50 míst u dodavatelů, tedy zemědělců.

„Nezávislé farmy se spoléhají na nezávislé restaurace a velké řetězce nikdy nenakupují z místních malých farem, “uvedla pro Wall Street Journal Kate McClendon, spolumajitelka ekologických farem McClendon's Select v Arizoně a dodala: „Pouze šest z devíti místních restaurací, se kterými jsme obchodovali, se znovu otevřelo. Objednávají ale o polovinu méně oproti době předpandemické.“

A vítězové? „Je jasné, že vyjdeme z této pandemie silnější. Do konce roku otevřeme tři nové restaurace a v příštím roce chceme přidat další,“ řekl Bernard Acoca, generální ředitel společnosti El Pollo Loco, která provozuje 475 restaurací Tex-Mex po celém jihozápadě USA.