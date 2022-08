Ke kurióznímu incidentu došlo několik dní poté, co australské úřady zavedly nová přísná bezpečnostní pravidla kvůli rozšíření slintavky a kulhavky na ostrově Bali, který je oblíbenou destinací australských turistů.

Ministerstvo zemědělství, rybářství a lesnictví k případu uvedlo: „Řadu nedeklarovaných rizikových produktů, včetně potravin z rychlého občerstvení, objevil v batohu cestujícího speciálně vycvičený pes jménem Zinta.“

Pokuta bez pardonu

„Tohle bude rozhodně nejdražší jídlo od McDonaldu, které kdy tento cestující měl,“ konstatoval ministr zemědělství, rybolovu a lesnictví Murray Watt.

„Pokuta je dvakrát vyšší než cena letenky na Bali, ale nemám pochopení pro lidi, kteří se rozhodnou nedodržovat přísná australská opatření týkající se biologické bezpečnosti,“ dodal.

Cestující prý obdržel oznámení o porušení předpisů s tím, že neoznámil potenciálně biologicky nebezpečné věci a předložil falešný a zavádějící dokument. „Austrálie je bez slintavky a kulhavky a chceme, aby to tak zůstalo,“ zdůraznil Watt.

Obavy z nakažlivé choroby

Minulý měsíc představila australská federální výkonná vláda balíček opatření v oblasti biologické bezpečnosti v hodnotě 9,8 milionu dolarů. Podle informací CNN zahrnuje například hygienické rohože proti slintavce a kulhavce na všech mezinárodních letištích a výcvik psů pro biologickou bezpečnost umístěných na letišti v Darwinu i Cairns. Tamní vláda k tvrdým opatřením dospěla poté, co se nakažlivá choroba začala šířit prostřednictvím dobytka v Indonésii.

Podle Daily Mail odborníci odhadují, že případné vypuknutí nákazy v Austrálii by mohlo způsobit ekonomické škody ve výši až 80 miliard australských dolarů.

„Cestující přilétající z Indonésie budou pod mnohem přísnější kontrolou biologické bezpečnosti kvůli výskytu slintavky a kulhavky,“ uvádí se v prohlášení, které 19. července vydalo ministerstvo zemědělství, rybolovu a lesnictví.

Zdroj: Youtube

„Neoznámení rizik bude znamenat porušení australských zákonů o biologické bezpečnosti a každému, u koho bude zjištěno porušení, může být vystaveno oznámení o porušení předpisů ve výši až 2 664 dolarů.“

Slintavka a kulhavka je sice pro člověka relativně neškodná, ale u sudokopytníků, jako jsou třeba krávy, způsobuje bolestivé puchýře a léze na tlamě a nohách, které jim brání v příjmu potravy a v některých případech způsobují těžké kulhání a úhyn.

Nemoc se může přenášet živými zvířaty, v mase a mléčných výrobcích a také na oblečení, obuvi nebo dokonce zavazadlech lidí, kteří s nakaženými zvířaty přišli do styku.

„Pokud by se slintavka a kulhavka dostala do Austrálie, byly by dopady na zemědělce zdrcující,“ řekla minulý měsíc CNN prezidentka Národní federace zemědělců Fiona Simsonová.

„Ale nejde jen o zemědělce. Vymazání 80 miliard dolarů z australského HDP by bylo ekonomickou katastrofou pro všechny,“ dodala.