Měl brokovnici a křičel: Hra skončila! Očití svědci popisují střelce z Nuneatonu

/ VIDEO / Byla neděle odpoledne, čas kolem půl třetí. Britská policie přijala na tísňové lince zprávu, že muž s brokovnicí drží dvě rukojmí v bowlingové hale ve městě Nuneaton. Útočník vešel do haly a s křikem: "Hra skončila!" vyháněl lidi ven. V budově v tu dobu bylo asi 40 až 50 osob.

Po nahlášení mimořádné události policie zablokovala všechny příjezdové cesty k zábavnímu parku Bermuda, kde se bowlingová hala nachází, a halu zhruba čtyři hodiny obléhala. Střelec uvnitř držel dvě rukojmí, manažera centra a zřízence, který měl na starosti bowlingovou dráhu. Kolem půl sedmé vzala bowlingové centrum útokem za pomoci speciálních zábleskových granátů, které při své detonaci vydávají výrazné záblesky oslňujícího světla a ohlušující zvuk. Podezřelého zatkla. Obě rukojmí byla osvobozena bez zranění, utrpěla jen šok. Střelec byl ošetřen na místě. O případu informuje BBC.

Podle policisty Alexe Franklin-Smithe z hrabství Warwickshire nebyl útok spojen s terorismem. Útočník údajně vstoupil do haly a křičel "Hra skončila", načež začal vyhánět lidi ven. Podle domněnky generálního ředitele firmy Mehdiho Amshara se útočník nejspíš znal s jedním členem personálu.

Podle očitých svědků byl pachatelem zhruba čtyřicátník, který vstoupil do budovy s puškou přes rameno kolem půl třetí. Svědek Chris Turner pro BBC uvedl, že byl právě u předního vchodu, když muž "vtrhl do dveří". "Měl zbraň v ruce a řekl mi, abych odsud vypadnul," uvedl Turner. Podle něj muž křičel totéž i na ostatní lidi, přičemž dodával: "Už jsem vám to řekl jednou."

Někteří z hráčů bowlingu, kteří nestačili utéct, se podle BBC schovali na toaletách. Alex Mulholland pro BBC uvedl, že právě hrál, když se ohlédl a uviděl muže se zbraní. "Útočník křičel: Hra skončila, hra skončila! Kolem vypukla panika, všichni ječeli a snažili se dostat ven. Opravdu jsem nevěděl, co mám dělat. Popadl jsem své věci a utekl tak rychle, jak to jen šlo," uvedl Mulholland.

Rodiny, které v tu chvíli byly v zábavním centru, nacházejícím se vedle bowlingové haly, zabarikádovaly za pomoci stolů a židlí dveře.

Kelly Perrettová, jež byla právě v místní restauraci Frankie and Benny's, uvedla pro BBC, že se spolu s dalšími dvaceti lidmi ukryla na záchodě, odkud volala policii. "Policie obklíčila bowlingovou dráhu. Sdělila mi, že že útočník je blízko dveří," popisovala průběh události.

Megan Westwardovou, jež se nacházela v dětském zábavním centru, BBC sdělila, že než ji zaměstnanci centra vyzvali, ať se radši vzdálí od okna, viděla vzlétnout vrtulník letecké záchranky, sanitky a ozbrojené policisty ve speciálních oblecích. Pak byla evakuována do nedalekého hotelu.

Příčinu události policie zatím vyšetřuje. Po zadržení pachatele nechala odtáhnout červený Peugeot 307, který zřejmě patřil útočníkovi.

Zábavní park Bermuda zahrnuje hotel Holiday Inn Express, posilovnu, obchod pro kutily, zábavní centrum a několik restaurací.