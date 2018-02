Mé tělo není nezákonné! V New Orleans zavřeli noční kluby, striptérky se bouří

Městem New Orleans prošel ve čtvrtek protestní průvod striptérek, které demonstrovaly proti zavření nočních klubů v okolí Bourbon Street, kde se soustředí noční život města. "Mé tělo není nezákonné," protestovaly striptérky.

Zaměstnanci nočních klubů v New Orleans protestují proti jejich uzavřeníFoto: Bourbon Alliance of Responsible Entertainers

Město New Orleans zavřelo na Bourbon Street v jejím okolí osm striptýzových klubů, v nichž se údajně prodávaly drogy a docházelo k prostituci. Postup úřadů vyvolal ve čtvrtek velkou demonstraci striptérek, které prošly spolu s dalšími klubovými zaměstnanci a podporovateli městem a vyvolávaly slogany jako "Mé tělo není nezákonné" a "Práva striptérek jsou lidská práva". Informuje o tom agentura AFP.

Podle demonstrantek připravuje městský magistrát svým rozhodnutím lidi o práci a snaží se změnit atmosféru historické Francouzské čtvrti, k níž Bourbon Street neodmyslitelně patří. Bulvár je známý jako hlavní tepna nočního života, kde se soustředí většina barů, restaurací, obchodů a dalších podniků. Magistrát z něj chce podle protestujících striptérek udělat atrakci pro rodiny.

"Protestujeme, protože se pokoušejí zavřít většinu klubů na Bourbon Street. Chtějí z té ulice udělat něco na způsob Disneylandu," uvedla pro AFP jedna z demonstrujících exotických tanečnic Emily Hernandezová.

Další demonstrantka držela ceduli s nápisem: "Bourbon Street není Sesame Street." (Sesame Street je název amerického televizního vzdělávacího seriálu pro děti, vysílaného od roku 1969. V Česku běžel pod názvem Sezame, otevři se, pozn. red.) Nechyběly ani nápisy "Prsa jsou nádherná", "Nechte nás tancovat" nebo "Přestaňte vyjebávat s našimi životy".

New Orleans se v současnosti připravuje na každoroční masopustní oslavy Mardi Gras, končící den před Popeleční středou. Oslavy vrcholí pokaždé velkým karnevalem, který je v New Orleans symbolem zábavy a užívání si. Podle městských zástupců budou moci některé z klubů do té doby opět otevřít.