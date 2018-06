Média KLDR prolomila mlčení o schůzce Kima a Trumpa. Půjde o mír, píší

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a americký prezident Donald Trump budou na zítřejším historickém summitu v Singapuru jednat o trvalém mírovém mechanismu pro Korejský poloostrov, jeho denuklearizaci a dalších otázkách. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na severokorejská státní média.

Oba státníci povedou na zítřejší schůzce dialog o stálém a trvalém mechanismu udržování míru na Korejském poloostrově a dalších otázkách vzájemného zájmu, napsala oficiální tisková agentura KCNA.

Kim Čong-un do Singapuru dorazil již v neděli. Podle severokorejských médií ho doprovází ministr zahraničí, ministr obrany a sestra.

Severokorejská média dosud o nadcházejícím summitu mlčela, oznámila agentura AP. I to, že na něj upozornila „už dnes“ je ale na severokorejské poměry nezvyklé. Tamní tisk totiž většinou o obdobných událostech informuje až po jejich skončení.

Historický summit mezi severokorejským diktátorem Kim Čong-unem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem se má konat zítra v hotelu Capella na singapurském ostrově Sentosa. Začátek je ohlášen na 9:00 místního času (3:00 SELČ).

Trump opakovaně zdůrazňuje, že od Pchjongjangu očekává úplné, nezvratné a ověřitelné jaderné odzbrojení. Podle analytiků by ale oba státníci mohli jednat také o podpisu mírové dohody, která by definitivně ukončila korejskou válku z let 1950-53. Dosud totiž byla uzavřena pouze smlouva o příměří.