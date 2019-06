Na záběru je podle AP vidět Kim Jong-čchol, jak sedí vzdálen pouhých pět sedadel od tleskajícího Kim Čong-una a s dalšími funkcionáři přihlíží hudebnímu vystoupení manželek armádních důstojníků. Severokorejská oficiální tisková agentura KCNA ve své zprávě jmenovala Kim Jong-čchola mezi hosty koncertu.

Kim Jong-čchol patřil v posledních dvou letech k nejvýznamnějším severokorejským představitelům; v Pchjongjangu měl na starosti vztahy s Jižní Koreou a byl také hlavním vyjednávačem KLDR se Spojenými státy.

Při rozhovorech s USA o odstranění zbraní z Korejského poloostrova byl Kim Jong-čchol protějškem amerického ministra zahraničí Mikea Pompea. V lednu zavítal do Bílého domu. Severokorejského vůdce Kima také doprovázel na obou summitech s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem.

Druhá vrcholná schůzka USA-KLDR v únoru ve Vietnamu skončila předčasně a bez dohody. Pchjongjang požadoval zrušení sankcí za své odzbrojovací kroky, které ale Spojené státy považují za nedostatečné.

Čistka v diplomatických kruzích

Jihokorejský list Čoson ilbo minulý týden s odvoláním na nejmenovaný informovaný zdroj napsal, že Severní Korea při čistce v diplomatických kruzích popravila po schůzce v Hanoji jiného svého vyjednávače v jaderných rozhovorech s USA Kim Hjok-čchola a další čtyři činitele. Čoson ilbo také uvedl, že Kim Jong-čchol byl poslán do pracovního tábora a na "politickou převýchovu".

Západní tiskové agentury Reuters a AP k tomu tehdy poznamenaly, že se jim nepodařilo zprávu Čoson ilbo ověřit a že je třeba ji brát s rezervou. Jihokorejská média i vláda v Soulu v minulosti vícekrát přinesly zákulisní zprávy o procesech v Severní Koreji, které se později ukázaly jako nepravdivé, připomněla AP.

"Pokud by Kim Jong-čchol - který údajně trpí zdravotními problémy - byl poslán na politickou převýchovu, neobjevil by se takhle rychle znovu na veřejnosti," prohlásil jihokorejský analytik Čchong Song-čang. Vyjádřil také pochybnosti nad údajnou popravou vyjednávače Kim Hjok-čchola. Kdyby chtěl Kim Čong-un někomu připsat za kolaps rozhovorů odpovědnost, pak by to byl výše postavený Kim Jong-čchol, uvedl Čchang.

Významná funkce, kterou vůdce Kim Čong-un pověřil Kim Jong-čchola při jednáních se Soulem a Washingtonem, mnohé překvapila. Spojené státy a Jižní Korea totiž tohoto generála v minulých letech registrovaly na černé listině za jeho podporu severokorejského jaderného a raketového zbrojního programu.

V minulosti působil Kim Jong-čchol jako šéf severokorejské vojenské rozvědky, kterou Soul viní z toho, že v roce 2010 nechala torpédovat jihokorejskou korvetu Čchonan, na jejíž palubě zahynulo 46 námořníků. KLDR svůj podíl na tragédii popírá. V témže roce údajně Kim Jong-čchol naplánoval také ostřelování jihokorejského ostrova Jonpchjong, které si vyžádalo čtyři jihokorejské oběti.