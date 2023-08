Před několika dny oběhlo svět virální video medvěda malajského, který v čínské zoo stál na zadních a upřeně se díval na návštěvníky. Většinu lidí to překvapilo a někteří dokonce přednesli teorii, že se nejednalo o pravého medvěda, ale o zaměstnance oblečeného v kostýmu. To zástupci zoologické zahrady popřeli.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Zaměstnanci čínské zoologické zahrady Hangzhou měli před několika dny co vysvětlovat. Lidem na sociálních sítích se zdálo, že medvěd na videu vypadal tak nereálně, že to musel být převlečený člověk.

Na videu medvěd stojí a dívá se na návštěvníky:

Zdroj: Youtube

Zvíře se návštěvníkům nezdálo hlavně kvůli podivnému stání na zadních nohou a svraštělé kůži na zádech vypadající jako shrbený kostým. Zoologická zahrada takové teorie razantně odmítla.

Člověk by v kostýmu nevydržel

Mluvčí zoo podle listu The Guardian uvedl, že by se takový podvod ve státním zařízení stát nemohl. Rovněž poznamenal, že by při letních teplotách přesahujících 40 stupňů Celsia člověk v těžkém kožešinovém obleku nevydržel déle než několik minut.

V prohlášení podle portálu The New York Post zoo uvedla, že jsou medvědi z Malajsie sice menší než ostatní medvědi a vypadají jinak, přesto jsou skuteční.

Anglická zoo rovněž zveřejnila video stojícího medvěda:

Zdroj: Youtube

Čínské zahrady se zastali i manažeři Paradise Wildlife Park v Hertfordshire v Anglii, kteří řekli, že medvědi se často chovají tak, že vypadají jako převlečení lidé. Jako důkaz ukázali jednoho z vlastních medvědů, jak stojí podobně jako člověk. „Pro medvědy malajské je přirozené stát na zadních,“ uvedli na svém Instagramu, kde rovněž zveřejnili video medvěda Kyry.

Ochrana před predátory

Pravost zvířete potvrdila pro server BBC i expertka z anglické Chester Zoo Ashleigh Marshall. Ta se zastala i návštěvníků a uznala, že tento druh medvědů může opravdu někdy vypadat jako člověk. Jejich podivně a nerealisticky vypadající záhyby na zádech jim mají ve skutečnosti pomáhat chránit se před predátory. Volná kůže jim ve volné přírodě při napadení velkým zvířetem umožňuje „otočit se“ a lépe se bránit.

Medvědi malajští jsou nejmenšími příslušníky čeledi medvědovitých, mají velikost většího psa. Na zadních nohách dosahují až výšky 1,3 metru oproti 2,8 metru u medvědů grizzly neboli medvědů stříbrných. Zároveň se jedná o ohrožený druh pocházející z deštných pralesů jihovýchodní Asie.

Lidé ve zvířecích převlecích uživatele na sociálních sítích a YouTube fascinují. Před několika dny se stalo virální video Japonce, který se převlékl do obleku hnědobílé kolie. Ve snímku na svém YouTube kanálu se poprvé prošel po ulici a mával na překvapené kolemjdoucí. Shlédlo ho více než osm milionů lidí.