Unikátní video neobvyklé lovecké výpravy vědci natočili na fjordu Hornsund, který je součástí norského území Špicberky. „Záznam je vůbec prvním podrobným popisem a důkazem úspěšného ulovení soba ledním medvědem. Snímek si okamžitě získal velkou pozornost na sociálních sítích i v médiích. Co ovšem bylo ještě překvapivější, že o dva dny později vědci pozorovali stejného medvěda, jak loví dalšího soba,“ uvádí portál Science Alert .

Vyprávění o tom, že lední medvědi byli viděni při lovu sobů, se v oblasti vyskytlo již několikrát - konkrétně se mluví o třinácti případech 1983 až 1999, video je ovšem prvním hmatatelným důkazem.

V minulosti stravu ledních medvědů tvořili v době, kdy je moře zamrznuté, především tuleni. V posledních letech se ale jídelníček těchto predátorů povážlivě rozšiřuje i o tvory žijící na pevnině. „Dřívější studie ovšem ukázaly, že lov na souši není pro lední medvědy příliš přínosný. Na úspěšné dopadení kořisti totiž spotřebují často více energie, než pak získají při její konzumaci,“ píše server Science Alert.

Hledání potravy na souši ovšem začíná být pro lední medvědy podle odborníků nutnost, i když jim nepřináší tolik energie, jako tulení tuk. Za vším stojí globální oteplování, které způsobuje, že moře roztává dříve a lov tuleňů je pro medvědy mnohem náročnější.

Tyto teorie i to, jak přesně nyní vypadá medvědí stravování, však podle Henryho Andersona-Elliotta z Cambridgeské univerzity musí potvrdit ještě rozsáhlejší výzkumy. Podle něj totiž i sobí video dokládá pouze to, že jeden konkrétní medvěd vyrazil na lov sobů. Ve skutečnosti to nemusí znamenat, že jde o trend napříč populací ledních medvědů v oblasti.

„Zaměření pozornosti na jednotlivé medvědy a jejich životy, které mají ilustrovat klimatické problémy, je riskantní v tom směru, že se důkazní břemeno o nějakém tématu přesune od jasných vědeckých poznatků k životům jednotlivých zvířat. Pozorování podobné tomu v Hornsundu proto musí být doplněny dalším recenzovaným výzkumem," upozornil Anderson-Elliot.