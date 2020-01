Tento krok podle agentury AP naznačuje Putinův záměr nachystat si pro sebe novou mocenskou pozici, až mu skončí nynější mandát hlavy státu. "Předávání moci začalo," shodují se i ruští politologové, oslovení deníkem Vedomosti.

Putin při schůzce se členy dosluhující vlády uvedl, že byl s prací kabinetu spokojen, přestože "se ne všechno povedlo". Medveděvovi nabídl novou funkci místopředsedy bezpečnostní rady státu, ve které se má věnovat bezpečnosti a obranyschopnosti země. V radě, které Putin předsedá, byl premiér dosud jedním z jedenácti stálých členů. Ze zpráv ruských agentur zatím není jednoznačně zřejmé, zda Medveděv bude i v nové vládě.

Premiér prohlásil, že pokládá za správné podat demisi kabinetu na pozadí návrhu ústavních změn, které dnes předložil Putin. Poznamenal také, že další kádrová rozhodnutí ohledně složení vlády bude přijímat prezident. Vicepremiér Vitalij Mutko později vysvětlil demisi vlády tím, že společnost si žádá změny, jak hovořil ve svém poselství i prezident Putin.

Prezidentův návrh podle Medveděva představuje významný zásah do fungování země a také do dělby a rovnováhy moci. "V tomto kontextu je zjevné, že jako vláda musíme poskytnout prezidentu naší země možnost přijmout všechna nezbytná rozhodnutí," řekl premiér.

Jako náhradu za Medveděva dnes Putin navrhl Michaila Mišustina. Podle agentury TASS to oznámila tisková služba Kremlu. Mišustin od roku 2010 řídil ruskou daňovou správu. Kandidaturu třiapadesátiletého Mišustina Putin předložil dolní komoře parlamentu Státní dumě. Dosavadní premiér Dmitrij Medveděv předtím i se svou vládou odstoupil.

Mišustin podle ruských agentur večer přijel do sídla dolní komory parlamentu, kde se sešel s jejím vedením. O něco později pak tisková služba Státní dumy oznámila, že během čtvrtečního dopoledne se Mišustin setká se všemi parlamentními frakcemi a týž den později se pak bude jeho kandidaturou zabývat plenární zasedání sněmovny.

Není jasné, zda hned ve čtvrtek dolní komora nominaci Mišustina schválí. Málokdo však pochybuje o tom, že by poslanci Putinův návrh neschválili.

Mluvčí poslanecké frakce vládní strany Jednotné Rusko Sergej Něverov zdůraznil, že nového předsedu vlády je nezbytné schválit co nejrychleji. "Všechny úkoly, které označil prezident ve svém dnešním poselství (o stavu ruské federace), vyžadují co nejrychlejší řešení. Zejména jsou nezbytné úpravy ve federálním rozpočtu na nynější rok k zahájení výplat sociálních dávek určených na podporu rodin. Lidé na to čekají," řekl v této souvislosti Něverov.

Změny v ústavě

Prezident Vladimir Putin v dnešním projevu navrhl přijmout změny v ruské ústavě tak, aby měla v Rusku vždy přednost před mezinárodním právem a aby zakazovala lidem v klíčových funkcích, včetně hlavy státu, cizí občanství. Rusko by nadále mělo zůstat silnou prezidentskou republikou, ale ústavní změny by měly posílit roli ruských poslanců při vytváření vlády.

"Hlavní jsou zájmy Ruska," zdůraznil Putin. "Rusko to jsme my," dodal s tím, že nemá na mysli jen přítomné v sále, ale všechny občany země. Případné ústavní změny by proto podle něj mělo potvrdit referendum.

Státní duma, tedy dolní komora ruského parlamentu, by měla podle Putina nově mít klíčové slovo při výběru předsedy ruské vlády, vicepremiérů i členů vlády. Její nominace by hlava státu nemohla odmítnout.

Zákaz cizího občanství

Prezidentovi by ale zůstalo právo šéfa kabinetu odvolat. Prezident by také měl se souhlasem horní komory parlamentu jmenovat šéfy "silových" resortů, tedy například ministry vnitra, obrany a šéfa ministerstva pro mimořádné situace.

Zákaz cizího občanství či vlastnictví dokumentů umožňujících trvalý pobyt v cizí zemi by se podle něj měl vztahovat i na hlavy regionů, senátory, poslance, členy federální vlády a vedoucí dalších federálních orgánů či soudce.

Prezidentem by se mohl stát pouze ruský občan, který v zemi prožil nejméně 25 let a nikdy neměl jiné občanství. Putin také souhlasil s tím, že z článku ústavy, který zakazuje zastávat nejvyšší funkci více než dvakrát za sebou, by se mohl vypustit výraz "za sebou".

Senátoři by zase měli mít právo navrhovat prezidentovi odvolat federální soudce a členy ústavního a nejvyššího soudu. V ústavě by také mělo být zakotveno, že minimální mzda nesmí být menší než životní minimum a že se penze pravidelně zvyšují kvůli inflaci. Posílit by měla také role gubernátorů a ústavního soudu. "Putin v podstatě navrhl změnit státní zřízení v Rusku," napsal list Vedomosti s tím, že jde o zásadní rozšíření pravomocí Státní dumy.