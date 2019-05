V zařízení, kde i nejzákladnější ošetření vyjde na částku 15 tisíc liber (v přepočtu asi 450 tisíc korun), zůstala vévodkyně přes noc, přičemž není známo, zda lékaři museli porod vyvolit. Rodit začala vévodkyně v pondělí brzy ráno a po celou dobu u ní byl i její manžel princ Harry, který již dříve posunul zahraniční cestu do Nizozemska, kam měl původně odcestovat již minulou středu. Dítě – zdravý chlapeček – se narodilo v 5:26 tamějšího času a váží 3,2 kilogramů.

Ještě v pondělí princ Harry narození dítěte sám oznámil novinářům a uvedl, že jej veřejnosti představí během několika následujících dní. Oznámeno zatím nebylo ani chlapcovo jméno, britské sázkové kanceláře favorizují varianty Jakub a Alexander (kurz 1:3,5).

Britská média také začala čile spekulovat o chlapcově budoucím titulu. Podle britských zákonů sice nemá nárok na oslovení Jeho královská Výsost (HRH), to však může na základě písemného patentu změnit královna Alžběta II. Pravidlo, podle něhož mohl být jako princ oficiálně označován pouze syn dědice trůnu, totiž zavedl v roce 1917 král Jiří V., v roce 2012 však právě Alžběta II. přiznala výsadu těšit se z náležitostí královského majestátu všem Williamovým dětem. A stejně by se mohla zachovat i nyní.

Třetí nevyřešenou otázkou zůstává chlapcovo občanství. Podle britského listu Daily Mail je novorozenec patrně prvním příslušníkem britské královské rodiny, který má alespoň teoretickou šanci stát se králem i americkým prezidentem. Jako synovi prince Harryho a vévodkyně Meghan mu totiž náleží britské i americké občanství, a to za předpokladu, že si vévodkyně po svatbě rovněž ponechala obě občanství. Podle americké ústavy je nicméně nezbytné, aby byl prezidentský kandidát starší 35 let a nejméně po dobu 14 let žil v USA.

Britská královská rodina již obdržela nespočet gratulací k narození dítěte. „Právě jsem se dozvěděl, že svět ztěžkl o 3,2 kilogramů. Chlapci i jeho neuvěřitelným rodičům posílám mnoho lásky,“ napsal na twitteru kanadský herec Patrick J. Adams, který se po boku Meghan objevoval v populárním seriálu Kravaťáci (Suits).

Just heard that the world just got heavier by 7 pounds and 3 ounces. Much love to him and his incredible parents. Learned first hand 7 months ago how transformational becoming a parent is and couldn’t be happier for Meghan and Harry as they begin this adventure. #playdatesoon