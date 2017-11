Melania Trumpová se v Číně pustila do pandí demokracie

Zatímco její manžel odletěl do Vietnamu, zůstala Melania v pekingské zoologické zahradě. Čínské děti jí zde ve výběhu pand zapěly lidovou píseň. Trumpová jim za to rozdala plyšáky v podobě orlů bělohlavých.

First lady #MelaniaTrump visits #panda exhibit, serenaded by school children at Beijing Zoo. https://t.co/VwgVvTOPdT @newnewspage pic.twitter.com/U0uaDcCzIz