Méně Itálie. V Lombardii a Benátsku se konají referenda o širší autonomii

Obyvatelé dvou bohatých severoitalských regionů dnes hlasují o tom, jestli si přejí více peněz ze státního rozpočtu pro sebe. Guvernéři Lombardie a Benátska z Ligy Severu totiž uspořádali referenda o širší autonomii. Přirozeně se očekává, že zvítězí ano, výsledky však nejsou závazné.

Referendum o širší autonomii v Lombardii a BenátskuFoto: ČTK/AP/Luca Bruno

Podle italské vlády jsou obě referenda v souladu s ústavou, avšak zbytečná. V Itálii by se tak neměl opakovat katalánský scénář. „Nejsme Katalánsko,“ zdůraznil pro jistotu agentuře Reuters lombardský guvernér Roberto Maroni. „Zůstáváme v italském národě s vyšší mírou autonomie, nechceme být 29. členským státem Evropské unie. Zatím,“ nechal si Maroni otevřená zadní vrátka.

Lombardie a Benátsko dohromady tvoří téměř třetinu italského HDP. Patří tak k nejbohatším regionům v celé Evropské unii, Milán je finančním centrem země. Regiony každoročně do státního rozpočtu přispívají o 70 miliard eur (přes 1,8 bilionu korun) více, než z něho dostávají zpět.

„Naše daně by se měly utrácet zde, ne na Sicílii,“ uvedl čtyřiaosmdesátiletý příznivec referenda Giuseppe Colonna pro agenturu AFP. Kritici plebiscitu nicméně namítají, že skutečným záměrem hlasování je pouze zvýšit preference Ligy Severu před volbami, které se budou konat příští rok. Poukazují na to, že regiony mají už nyní ústavní právo vyjednávat s Římem o financích. „Jakmile se otevře debata o tom, kolik Sever doplácí, vyvolá to negativní reakce Jihu,“ uvedl další negativum Giovanni Orsina, profesor historie na univerzitě Guida Carliho v Římě.