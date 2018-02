V Německu vzniká nová vláda. Schulz má být ministr zahraničí

Po několikadenním jednání se němečtí sociální demokraté Martina Schulze (SPD) a křesťanští demokraté kancléřky Angely Merkelové (CDU/CSU) dohodli na znění koaliční smlouvy. Merkelová je tak na cestě ke svému čtvrtému volebnímu období. Koalici, přezdívanou GroKo (velká koalice), musí ještě schválit všichni řadoví členové SPD, tedy téměř půl milionu straníků.

V nové vládě by se měl stát ministrem zahraničí Schulz. Ten zároveň post šéfa SPD uvolní pro Andreu Nahlesovou, bývalou šéfku křídla mladých sociálních demokratů.

SPD by měla dála spravovat ministerstvo financí a práce. Ministrem vnitra by se měl stát lídr CSU Horst Seehofer, jedna z nejkonzervativnějších postav strany. Informoval o tom list Der Spiegel.

Jednání měla začít v neděli s tím, že by se mohla protáhnout do pondělí, maximálně do úterý. Skončila ale až dnes dopoledne, kvůli čemuž musela kancléřka Merkelová odložit schůzku s italským premiérem Paolem Gentiloni.

SPD by ale ještě mohla koalici zablokovat. Do strany totiž nově vstoupilo na sedm tisíc nových členů. Stranická organizace Jusos rozjela kampaň "Vstup a řekni ne". Obávají se toho, že SPD účastí ve vládě ztratí voliče. Partaj totiž ze dvou předešlých koalic odešla pokaždé oslabená. O koalici ale budou moci hlasovat jen ti, kdo se zaregistrovali do úterý 18 hodin.

V případě, že by SPD nakonec z koalice vycouvala, musely by se uskutečnit nové volby. Schválit ji musí i křesťanští demokraté, což by ale neměl být problém.

SPD totiž hned po volbách, které proběhly v září, prohlašovala, že do velké koalice se svým dosavadním partnerem rozhodně nepůjde. Zástupci CDU/CSU nejprve jednali se svobodnými demokraty (FDP) a zelenými. Jednání o koalici "Jamajka" podle barev stran ale v listopadu zkrachovaly.

Pokud SPD výsledek dnešního jednání schválí, tak Merkelová následně požádá o potřebnou podporu v Bundestagu, který potvrdí její pozici kancléřky. Potom začne její čtvrté volební období.

Vláda by mohla mandát získat před Velikonocemi. To bude znamenat, že od voleb do sestavení vlády uběhne až půl roku, což je vůbec nejdelší doba, kdy Německo nemělo vládu s posvěcením parlamentu.

Obě strany rozděloval odlišný pohled na zdravotnictví, obranu i počet přijímaných imigrantů. Během jednání padlo například i téma zdanění velkých firem, zejména technologických gigantů jako Google, Apple, Facebook, a Amazon, které jsou registrované v daňových rájích a placení daní (nejenom) v Německu se vyhýbají.