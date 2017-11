Merkelová dál agituje za Jamajku, poražené německé strany se staví proti

Zvyšme úsilí k překonání vzájemných rozporů, vyzvala v pátek tři stěžejní německé politické strany (CDU/CSU, FDP a Zelené) německá kancléřka Angela Merkelová. Poražení sociální demokraté Jamajku odmítají.

Křestanskodemokratická unie (CDU) musí udělat vše, co je v jejích silách, aby nová jamajská koalice s ekologickou Stranou Zelených a s pro-podnikatelskými svobodnými demokraty (FDP) vznikla,prohlásila v pátek v telekonferenci se členy své strany (CDU) německá kancléřka Angela Merkelová. "Potřeba je odhodlání všech," uvedla Merkelová. Informuje o tom agentura DPA.

Předběžné rozhovory, které začaly včera a měly vyústit ke shodě nad koaličním programem, však skončily dnes ráno po víc než patnácti hodinách bezúspěšně. "Vůle na straně CDU stále je," řekla k tomu Merkelová.

Pokud se tři stěžejní strany skutečně nedomluví, bude Německo čelit nutnosti vypsat nové volby. Rozhovory proto byly v pátek v poledne opět obnoveny a spekuluje se, že by se mohly protáhnout i do víkendu. Zúčastněným stranám se totiž nedaří překlenout velké rozpory v oblasti finanční politiky, v přístupu ke změnám klimatu a v řešení migračního problému, zejména pokud jde o sjednocování rodin uprchlíků přicházejících do Německa.

"Nebude to jednoduché, bude to drsné," uvedla Merkelová před obnovením rozhovorů, které probíhají v ústředí CDU v centru Berlína. "Úkol sestavit německou vládu je ale tak důležitý, že stojí za to vynaložit na něj všechny síly," dodala.

Průzkumné rozhovory mezi zmíněnými třemi stranami představují první krok k zahájení vlastních koaličních jednání.

Několik výkonných členů CDU, včetně klíčových kancléřštiných spojenců, kvitovalo během páteční telekonference pokrok, jehož se podařilo v rozhovorech dosáhnout a který se týkal několika hlavních oblastí, jako je domácí bezpečnost a rodinné záležitosti. Merkelová nicméně už připustila, že neočekává, že by se podařilo novou koalici ustavit do Vánoc.

Po čtyřech týdnech napjatých rozhovorů se ale zdá, že němečtí voliči začínají ztrácet v "jamajské" řešení důvěru (plánovaná koalice je pojmenovaná "Jamajka" podle barev zúčastněných stran, které připomínají barvy na jamajské vlajce).

Podpora pro jamajskou koalici klesla podle průzkumu zveřejněného v pátek veřejnoprávní televizí ZDF za poslední měsíc o sedm procentních bodů na 50 procent. Průzkum ZDF také zjistil, že 68 procent voličů upřednostňuje v případě krachu rozhovorů předčasné volby.

Jamajská koalice je tak pro Merkelovou jedinou volbou. Její dosavadní vládní partneři, středoleví sociální demokraté (SPD), už několikrát deklarovali, že před pokračováním stávající podoby vlády upřednostňují odchod do opozice. Šéf SPD Martin Schulz navíc v pátek odmítl i jamajskou koalici jako "koalici diskontinuity" a rovněž vyzval k novým volbám.