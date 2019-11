Křesťanští demokraté i celé Německo musí ve své zahraniční politice dobře vyvažovat hodnoty a zájmy, je přesvědčena kancléřka Angela Merkelová. Týká se to podle ní i vztahu k zemím jako je Čína a Rusko, s nímž by si přála dobré sousedské vztahy. Merkelová to dnes řekla na sjezdu Křesťanskodemokratické unie (CDU) v Lipsku.

Kancléřka Angela Merkelová na sjezdu Křesťanskodemokratické unie (CDU). | Foto: ČTK

"Vždy pro nás bylo typické, že jsme dokázali spojovat hodnoty a zájmy. To bychom měli i nadále," řekla dnes zhruba tisícovce delegátů Merkelová, která v čele CDU stála až do loňského prosince, celkem více než 18 let.