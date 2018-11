Merkelová pod palbou opozice. Podle zákona mohla zavřít hranice

Uzavření rakousko-německé hranice na podzim roku 2015, kdy země čelila enormnímu přívalu uprchlíků, by bylo v souladu s německou ústavou i smlouvami o Evropské unii. Konstatuje to deník Die Welt, který se dostal k neveřejným dokumentům, vypracovaným pro případ, že by se vláda rozhodla běžence odmítnout a věc by bylo nutné právně obhájit.

Kancléřka Angela Merkelová i ministr vnitra Thomas de Maizière měli před třemi lety k dispozici posudky, z nichž jeden se přímo jmenuje Možnost odmítnutí těch, kteří na německých hranicích žádají o ochranu. ČTĚTE TAKÉ: Tolerance je duší Evropy, řekla Merkelová. Vyslovila se také pro vznik armády EU Z expertiz vyplývá, že pokud by vláda uprchlíky za hranice Německa nevpustila, neporušila by tím své zákony ani unijní smlouvy, protože migranti měli podle regulí žádat o přijetí v první zemi EU, na jejíž území vstoupili. A to bylo ve většině případů Řecko nebo Itálie. Investigativní reportáže listu Die Welt se chytila protiimigrační, krajně pravicová strana Alternativa pro Německo (AfD) a také svobodní demokraté (FDP). Obě strany – podpořeny levicovou opoziční stranou Die Linke – požadují, aby byl vytvořen zvláštní výbor, který prošetří, jak se statisíce lidí mohly dostat do Německa bez patřičného prověření. Argumentovala humanitární situací V září 2015 dorazilo k německým hranicím 164 tisíc migrantů, v listopadu dokonce 206 tisíc. Podle opozičních politiků si kancléřka uvědomovala, že jde o dlouhodobě neudržitelnou situaci. ČTĚTE TAKÉ: CDU je připravená pokračovat ve velké koalici, ujistila Merkelová I přes nesouhlas šéfa spolkové policie Dietera Romanna se však rozhodla přijmout všechny běžence, kteří hranici s Rakouskem překročí. Argumentovala jak složitou humanitární situací migrantů, tak právě tím, že by jejich odmítnutí nebylo v souladu s německou ústavou. Die Welt už dříve napsal, že Berlín před třemi lety nevyslal na hranice vojáky a policisty, protože se obával reakcí na možné střety. ČTĚTE TAKÉ: Řešení migrace? Je nutná spolupráce s Afrikou, shodli se Babiš a Merkelová

