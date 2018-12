Merkelová posnídala s Putinem. Vyjádřila obavy z Kerčského incidentu

Zdravotní laboranti Laboratni nebo zdravotní laboranti. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17600 kč, mzda max. 31630 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem, kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání doručte nejpozději do 30. 12. 2018 na níže uvedenou adresu nebo e-mail:, , Požadujeme ÚSO vzdělání - nejlépe SZŠ v oboru laborant/ka nebo zdravotní laborant/ka, práce na PC. Náplň práce: základní laboratorní činnosti v oblasti hygieny životního prostředí (ovzduší), práce s analyzátory, měření v terénu, zpracování dat na PC, administrativní činnosti. , Podrobnosti viz příloha., , , Dodatková dovolená, stravenky, podnikové stravování, indispoziční volno, firemní školka, , Hlavní náplň činnosti:, " Základní laboratorní činnosti v oblasti hygieny životního prostředí (ovzduší), " Práce s analyzátory, měření v terénu, " Zpracování dat na PC, " Administrativní činnosti, Požadujeme:, " SŠ, , Nabízíme: , - platové zařazení podle praxe a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., - pružná pracovní doba, - příjemné pracovní prostředí, - příspěvek na stravování - závodní stravování, - dovolená v délce 5 týdnů, - indispoziční volno - 4 dny v kalendářním roce, - firemní školka. Pracoviště: Státní zdravotní ústav se sídlem v praze - sídlo, Šrobárova, č.p. 49, 100 00 Praha 10. Informace: Bohumil Kotlík, +420 267 082 375.

Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů Všeobecní administrativní pracovníci. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce:, Smetanova č.p. 987, 294 01 Bakov nad Jizerou, , Prvotní kontakt: e-mail: sarka.srbkova@dpwork.cz, , Co budete dělat?, Administrativní výpomoc. Výpomoc při zpracování podkladů pro reporting společnosti. Tvorba reportů, statistik, prezentací. Účast na obchodních jednáních v rámci EU., , Co chceme my od vás?, Uživatelskou znalost PC (speciálně MS Office), Komunikační, organizační a analytické dovednosti, Angličtina výhodou, Hindština výhodou, , Zaměstnanecké výhody: , Co od nás dostanete?, Práci na hlavní pracovní poměr s možností kariérního růstu, Variabilní složku mzdy, Bonusy/prémie, Firemní rekreační zařízení , Vzdělávací kurzy, školení, Výhodné telefonní tarify, Zřízení a vedení bankovního účtu za výhodných podmínek. Pracoviště: Dp work s.r.o. - bakov nad jiz., Smetanova, č.p. 987, 294 01 Bakov nad Jizerou. Informace: Šárka Srbková, +420 739 685 228.