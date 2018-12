Merkelová předala žezlo své nástupkyni Krampové-Karrenbauerové

Annegret Krampová- Karrenbauerová, neboli jak už to v Německu zkrátili, AKK, nahradí kancléřku Angelu Merkelovou v čele CDU a za několik let zřejmě i v kancléřském úřadě. Už obrovské ovace, kterých se včera dostalo Angele Merkelové v jejím rozlučkovém projevu na volební konferenci CDU v Hamburku, naznačovaly, kdo se stane jejím nástupcem v čele strany.

Dobré náladě a dojetí, se kterým se Merkelová loučila po skoro dvacetiletí v čele nejúspěšnější evropské křesťanskodemokratické strany, pomohly i nejnovější průzkumy veřejného mínění, kdy se CDU/CSU opět vyhoupla na třicet procent hlasů. Přestože Merkelová ve svém projevu nepodpořila nikoho ze svých možných nástupců, její preference byly každému z tisícovky delegátů jasné.

Byla to totiž Merkelová, kdo vytáhl úspěšnou zemskou premiérku milionového Sárska Annegret Krampovou-Karrenbauerovou počátkem tohoto roku na špici stranické politiky. Už jejím prosazením na generální tajemnici strany ji kancléřka posunula blízko nástupnictví.

Silná touha po změně

Jenže situace se v posledních týdnech nevyvíjela zrovna podle představ Merkelové. AKK a další dva kandidáti na předsedu, ministr zdravotnictví Jens Spahn a dávný kritik a neúspěšný konkurent Merkelové Friedrich Merz, objížděli zemské organizace CDU. Krampová-Karrenbauerová odváděla slušný výkon, ujišťovala, že jednotná CDU má šanci jasnými argumenty získat zpět voliče, kteří přešli k extremistické AfD.

Daleko silnější potlesk ale provázel vystoupení Friedricha Merze. Ten stejně jako včera ve svém kandidátském projevu, burcoval stranu ke změně kurzu víc napravo. „Bez jasných pozic nedosáhneme žádných lepších volebních výsledků,“ prohlásil Merz s tím, že CDU nesmí vyklidit prostor populistům ani zleva, ani zprava.

Včerejší hlasování svědčilo o tom, že CDU je přes úctu ke kancléřce hluboce rozdělena v názoru na to, jak dál. Na příznivce pokračování středového kurzu posledních let, a ty, kteří si myslí, že by se strana měla změnit a zabočit ostře doprava. Tak to loni úspěšně udělali například rakouští lidovci mladého kancléře Sebastiana Kurze.

První kolo hlasování skončilo včera bez vítěze. Do druhého postupovala 56letá Krampová-Karrenbauerová s 450 ze 999 hlasů, Merz s 392. Spahn se 157 hlasy vypadl.

Vůči Merkelové nejméně kritická AKK tak zdaleka neměla vítězství jisté a „volební krimi“, jak nazval volbu deník Bild, se rozseklo až v těsném finále. V něm dostala Krampová-Karrenbauerová 517 hlasů a Merz 482, což je až nečekaně těsný výsledek.

Odstupující Merkelová varovala straníky, aby zabránili rozdělení CDU. „Kam ne-urovnané spory vedou, to CDU a CSU v posledních letech hořce poznaly,“ uvedla. Nová šéfka strany AKK i proto vyzvala Merze k dalšímu působení v CDU a ten jí na oplátku přislíbil svoji podporu. Je ale otázka, jak dlouho tento smír vydrží.

Merkelová totiž sice prosadila do čela strany svoji favoritku, ale hlas, který prostřednictvím Merze volá po změně, je nečekaně mohutný.