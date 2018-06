Merkelová se dohodla s Řeky a Španěly na vracení migrantů

Do výběrového řízení na pozici ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je od začátku května volná po odchodu Michala Murína, se přihlásilo dvanáct uchazečů. Na webu to oznámila mluvčí vlády Petra Doležalová. Přihlášky mohli kandidáti podávat do dnešního dne. Nového ředitele vybírá odborná komise.