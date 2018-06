Merkelová se domluvila se 14 zeměmi na vracení migrantů. Česko dohodu popírá

Německá kancléřka Angela Merkelová získala od čtrnácti zemí EU příslib dohody ohledně urychleného navracení migrantů z Německa do státu, v němž byli zaregistrováni. V sobotu to oznámila agentura DPA s odvoláním na dopis, který Merkelová zaslala koaličním partnerům. Mluvčí české vlády ale popřela, že by Česká republika s Německem uzavřela jakoukoli dohodu.

V dopisu adresovaném předsedům koaličních stran německá kancléřka stručně shrnuje výsledky dvoudenního summitu EU, který jednal zejména o omezení migrace. V dokumentu mimo jiné stojí, že Merkelová získala od čtrnácti států příslib dohody ohledně urychleného navracení migrantů z Německa do státu, v němž byli zaregistrováni. ČTĚTE TAKÉ: Merkelová se dohodla s Řeky a Španěly na vracení migrantů Podle rozhlasové stanice Deutsche Welle jsou těmito zeměmi Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Finsko, Nizozemí, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Portugalsko, Švédsko a také tři země Visegrádské čtyřky, které dosud migrační politiku německé kancléřky odmítaly – Maďarsko, Polsko a Česko. Již během summitu uzavřela Merkelová bilaterální dohody o vracení imigrantů s řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem a předsedou španělské vlády Pedrem Sanchézem. „Španělsko i Řecko jsou připraveny převzít imigranty zachycené na německo-rakouských hranicích – a to za předpokladu, že si u nich požádali o azyl,“ oznámila německá kancléřka. Jak upozorňují zahraniční agentury, bilaterální dohody o vracení imigrantů představují pro Angelu Merkelovou hlavní naději na vyřešení německé vládní krize. Ministr vnitra a šéf CSU Horst Seehofer totiž již dříve oznámil, že od začátku července začne Německo vracet migranty zadržené na hranicích země. ČTĚTE TAKÉ: Kvótám odzvonilo. Babiš byl po noční dohodě summitu spokojený Podle německé kancléřky by ovšem k takovým krokům nemělo dojít na úkor jiných zemí, tedy bez předchozí dohody s evropskými partnery. Prioritou Merkelové totiž údajně nadále zůstává „společné celoevropské řešení problému s migranty“. Česká vláda dohodu popírá Mluvčí české vlády informaci o údajném příslibu dohody o urychleném navracení migrantů popřela. „My každopádně toto dementujeme, o ničem takovém se nejednalo," řekla Českým novinám mluvčí Petra Doležalová. Český premiér Andrej Babiš ve čtvrtek před zahájením summitu uvedl, že ho Merkelová o bilaterální dohodu o vracení migrantů dosud nepožádala a že takovou dohodu by ani nepodepsal, protože do EU podle něj nemají migranti nelegálním způsobem vůbec přicházet. ČTĚTE TAKÉ: Itálie uskutečnila své hrozby. Nepodepíše se pod závěry summitu EU

Autor: Tereza Polaczyková