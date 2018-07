Dusno v Berlíně. Merkelová s Orbánem se neshodli ohledně migrace

Německá kancléřka Angela Merkelová se ve čtvrtek dostala do dalšího sporu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem ohledně migrace. Obvinila ho, že jeho přistěhovalecká politika nectí lidství. Sama ale krátce předtím musela udělat klíčové ústupky týkající se ochrany hranic, připomíná agentura AFP.

"Problém, jak já ho vnímám a v čem se rozcházíme, spočívá v tom, že musíme vždy pamatovat na to, že hovoříme o lidských bytostech. Jde o lidi, kteří k nám přicházejí, a o základní evropské poselství. Tím poselstvím je humanita," uvedla Merkelová na společné tiskové konferenci v Berlíně.

Zajištění vnějších hranic Evropy podle ní neznamená vytvořit pevnost, hájící tento světadíl proti lidem, které sem dostávají převaděči nebezpečnými cestami přes Saharu a Středozemní moře. "Evropský blok musí podepsat smlouvy s africkými státy, které by zajistily legální migraci. Duší Evropy je lidství, a chceme-li ji udržet a zajistit, že Ecropa i její hodnoty budou hrát ve světě nějakou roli, pak se prostě nemůžeme obrátit zády k utrpení," tvrdí německá kancléřka.

Orbán naproti tomu namítl, že jediným řešením je "neumožňovat přicházet lidem, kteří s sebou přinášejí špatné věci" a vyslovil souhlas s tím, že on i Merkelová mají k migraci a k tomu, jak lidem humanitárním způsobem pomáhat, podstatně odlišný přístup.

"Německo by mělo být Maďarsku vděčné za plot, který jsme postavili na hranici se Srbskem a Chorvatskem a který 24 hodin denně stráží osm tisíc ozbrojených mužů. Jinak by do Německa přijíždělo 4000 až 5000 běženců den co den. Tohle je solidarita - solidarita, kterou je možné brát vážně," uvedl Orbán.

Podle jeho slov je postavení pevné hranice a pomoc lidem v jejich vlastních zemích "jediným řešením". "Pokud Evropou nabízená pomoc povede k tomu, že si lidé z Afriky a z Asie budou myslet, že sem mohou přijít, no, tak sem také přijdou," uvedl Orbán.

Jak upozorňuje agentura AFP, Merkelová se setkala s maďarským premiérem právě v týdnu, kdy se jí podařilo jen tak tak zažehnat napjatý spor s německým ministrem vnitra Horstem Seehoferem, s nímž se nakonec domluvila na zpřísnění hraničních kontrol a vybudování uzavřených "tranzitních středisek" určených k udržení migrantů na rakouské hranici. Tvrdě vynucený kompromis označil vlivný německý zpavodajský list Der Spiegel za "orbanizaci Merkelové politiky".

Zahraniční média si také všímají toho, že se postoj německé kancléřky vůči maďarskému premiérovi v poslední době poněkud zklidnil. Minulý týden mu dokonce poděkovala za jeho úsilí o posílení vnějších hranic Evropské unie. Orbán se zase přihlásil k závěrům summitu EU o migraci z minulého týdne, které označil za "obrovský úspěch" své politiky. Merkelová nicméně ve čtvrtek popřela, že by "na oltář mocenské politiky obětovala evropskou zásadu otevřených hranic a soucit s oprávněnými žadateli o azyl". Podle ní směřují dohoda dosažené na summitu EU i v její vlastní vládě k tomu, aby se azylový systém nezhoršil.

Německá média po summitu nejdřív uváděla, že kancléřka získala od čtrnácti zemí EU (včetně Česka) příslib dohody ohledně navracení migrantů z Německa do státu, v němž byli zaregistrováni. Podle rozhlasové stanice Deutsche Welle byly těmito zeměmi Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Finsko, Maďarsko, Nizozemsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Švédsko a také Česká republika.

Maďarsko, Polsko a Česko tuto informaci okamžitě dementovalo. Orbán nyní pozici Maďarska potvrdil, byť Merkelová poznamenala, že počet lidí, které by Německo vracelo, by byl "velmi, velmi malý".