Merkelová dostala ultimátum. Poté Seehofer začne migranty vracet

Do konce června a dost. Křesťanskosociální unie (CSU), v jejímž čele stojí ministr vnitra Horst Seehofer, dává kancléřce Angele Merkelové čas do konce měsíce. Pokud v termínu nenajde ohledně uprchlíků společnou řeč se zástupci Evropské unie, bude CSU vyžadovat vracení migrantů z německých hranic. Podle Merkelové by to ale mohlo znamenat konec Schengenu.

Vedení obou stran, tedy CSU a Křesťanskodemokratické unie (CDU), o problému jedná už delší dobu. Merkelová je zastánkyní názoru, že s návratem uprchlíků musí Německo počkat na vyjádření Evropská unie, které zazní na summitu koncem června. Seehofer naopak tvrdí, že EU otázku migrantů dlouhodobě nezvládá. ČTĚTE TAKÉ: Merkelová chce k migraci minisummit. Krize v CDU/CSU se prohlubuje Poslední spor se vedl o tom, zda vracet od hranic migranty, kteří již dříve zažádali o azyl v jiné zemi EU. V CSU zmíněný postup vyžadují, v CDU s ním naopak nesouhlasí, není totiž v souladu s právy Unie.



Německý ministr vnitra Seehofer se před několika dny nechal slyšet, že opatření hodlá zavést i v případě trvajícího názorového rozporu. Podle německé televize Deutsche Welle ale dnešní jednání znamená malé vítězství pro Merkelovou. Zatím ale pouze získala čas, aby její CDU s CSU našly společné řešení. ČTĚTE TAKÉ: Všichni migranti z lodě Aquarius dorazili do Španělska. Přepravily je tři lodě Německá kancléřka, se kterou údajně v uprchlické otázce nesouhlasí až 65 Němců, prohlásila, že by jakékoli změny ráda nejprve probrala s ostatními členskými státy Unie. Pokud v jednání neuspěje, žadatelé by mohli být navráceni mimo jiné i do Česka. #Klartext von Horst #Seehofer bei der Pressekonferenz nach der Parteivorstandssitzung! https://t.co/m52ncxzC36 — CSU (@CSU) 18. června 2018 Každá ze stran dnes měla vlastní tiskovou konferenci, CSU v Mnichově a CDU v Berlíně. „CDU podporuje iniciativu spolkového ministra vnitra, abychom předložili dodatečný plán k migraci. CDU je přesvědčena, že musíme zastávat zájmy Německa i EU,“ řekla dnes Merkelová. Podle Merkelové by to ale znamenalo, že hraniční kontroly zavedou i ostatní státy, což by znamenalo konec Schengenu. Seehofer (CSU) v Mnichově uvedl, že podporuje úsilí kancléřky projednat téma s ostatními státy EU. Souhlasila ale prý jen "s 62 a půl body z jeho 63bodového plánu na řešení migrační krize". Dodal, že vláda stále nemá téma migrace pod kontrolou a má před sebou ještě mnoho práce. Pro CSU jsou zásadní zemské volby v Bavorsku, které proběhnou v říjnu. CSU se obává, že mohla přijít o absolutní většinu, kterou zde tradičně má. Přitvrzením v migrační politice chce odebrat voliče krajně pravicové Alternativně pro Německo (AfD). Pokud se strany neshodnou na dlouhodobém řešení, mohl by rozpor ohrozit celou velkou koalici. ČTĚTE TAKÉ: Pod Merkelovou se kývá křeslo. Způsobí migranti pád německé vlády?

Autor: Šimon Sedlařík