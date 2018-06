Merkelová v nemilosti. Rakušany odmítla, proti sobě má ministra i obyvatelstvo

Ve středu se Merkelová se Seehoferem, německým ministrem vnitra, údajně dostala do dvouhodinové hádky. Kancléřka prohlašovala, že v otázce nejnovější skupiny uprchlíků u německých hranic hodlá vyčkat na vyjádření Evropské unie za dva týdny.

Seehofer s jejím návrhem nesouhlasil, přičemž prý podotýkal, že EU nezvládá vytvořit jasnou uprchlickou politiku od doby, kdy krize před třemi lety vypukla. Jednání byla na dvě hodiny přerušena ve čtvrtek, aby Křesťanští demokraté (CDU), a tedy i Merkelová, a strana křesťansko-sociální (CSU), k níž patří Seehofer, mohli uspořádat samostatná setkání.



Právě CSU bude v říjnu čelit volbám, v nichž se chce postavit politické straně Alternativa Německa (AFD). Seehofer tvrdí, že se pokusí dokázat, aby se žadatelé o azyl vrátili zpět na zemské hranice. Konkrétně ti, kteří už do systému EU vstoupili v jiném státu, ale i ti, kterým byly žádosti z jakéhokoli důvodu zamítnuty.

