Podle SOHR dobyla arabsko-kurdská koalice Syrské demokratické síly (SDF) Hadžín dnes ráno po těžkých bojích s leteckou podporou mezinárodní koalice v čele s USA. Na okraji města podle SOHR ale stále ještě pokračují srážky se zbytky radikálů IS.

SDF, jejichž hlavní silou jsou kurdské milice YPG, zahájily ofenzivu za dobytí Hadžínu letos v září. Město, které leží v provincii Dajr az-Zaur na východ od řeky Eufrat nedaleko iráckých hranic, se stalo de facto hlavním městem IS loňského listopadu poté, co padly dřívější bašty džihádistů Rakka či Majádín.

Situation update map for #Hajin Pocket (in the night of 13.12.18)



Hajin:#SDF controls the centre of Hajin. Some IS fighters are remaining in rural parts in the south.

SDF captured Abu Khatir and Abu Hasan



Southern axis:

SDF entered the first buildings in Baghuz Fawqani pic.twitter.com/aptW8TRNKR