Heizerovi se nyní po více než padesáti letech budování povedlo gigantický projekt konečně dokončit. A postavil dost možná největší současné umělecké dílo na planetě, informoval server CNN.

Pahorky, silnice a stavby v poušti

Projekt nemá i přes svůj název Město (City) s reálným městem nic společného. Deník New York Times uvádí, že v něm návštěvníci najdou neuvěřitelně symetricky upravené hliněné hromady, silnice, pahorky a různé typy soch a staveb. Areál se táhne přes jednu a půl míli (tedy téměř dva a půl kilometru) na šířku a nachází se v Nevadě, poblíž americké národní památky Basin and Range National Monument.

Prostor je známý pro svou prázdnotu a fakt, že zde žili indiánští předci z lidu Nuwu (Jižní Pajutové) a Newe (Západní Šošoni).

Server CNN dodává, že financování výstavby Města měl v jejích počátcích na starost sám Heizer, později se placení ujali vlivní sběratelé, instituce a obchodníci prostřednictvím nadace Triple Aught Foundation založené osmadvacet let po zahájení stavby. Počáteční prostředky fondu čítaly na třicet milionů dolarů (více než 744 milionů korun).

„V průběhu let jsem občas přirovnával projekt Města Michaela Heizera k některým z nejvýznamnějších antických památek a měst. Nyní jej však srovnávám pouze sám se sebou. Je to umělecké dílo, které si je vědomo našich prvotních impulsů budovat a organizovat prostor, ale zahrnuje naši modernost, naše povědomí a reflexi subjektivity naší lidské zkušenosti s časem a prostorem i dějinami civilizací, které jsme vybudovali,“ uvedl jeden z členů správní rady nadace a ředitel Los Angeles County Museum of Art Michael Govan ve svém prohlášení.

Mé dílo jen tak nezničí

Výstavba obrovského uměleckého díla nebyla od začátku ničím jednoduchým. Umělec chtěl uprostřed ničeho tvarovat kopce hlíny, stavět mohutné betonové konstrukce či přemisťovat skály. V roce 2014 a 2015 navíc museli vedoucí pracovníci muzea a nyní již zesnulý nevadský senátor Harry Reid bojovat za ochranu oblasti peticí a legislativou předloženou Kongresu. Hrozilo totiž zmenšení národní památky Basin and Range, a tím i vznik rušivé oblasti v blízkosti Města.

Umělec Heizer chce, aby jeho životní projekt přetrval mnohem déle, než i ta nejcennější a nejtvrdší díla současného umění. „Inkové, Olmékové, Aztékové - jejich nejlepší umělecká díla byla vypleněna, srovnána se zemí, rozbita a jejich zlato bylo roztaveno. Až někdo přijde sem, aby mi mé Město poničil, uvědomí si, že na jeho likvidaci je potřeba víc energie, než kolik stojí,“ uvedl Heizer v roce 2016 pro časopis New Yorker.

Sám autor se nejvíce bojí toho, že se z jeho díla stane obchod se suvenýry a motel, jak se vyjádřil.

Areál bude pro veřejnost otevřený už na začátku září. V prvním roce se do něj dostane pouze omezený počet lidí, kteří se navíc před návštěvou budou muset povinně zaregistrovat.

Milovník starověkých civilizací

Michael Heizer je známý pro svá monumentální díla, symetrické sochy a geometrické malby. Zlomem v jeho umělecké kariéře bylo, když v roce 1967 vykopal dvě velké jámy, jednu vyložil překližkou a druhou plechem.

Jedním z nejznámějších počinů Heizera je dílo Levitated Mass (Levitující hmota), 340-tunová balvanová socha umístěná nad vyhlídkovou cestou v galerii Los Angeles County Museum of Art. Návštěvníci pod sochou mohou projít i prohlédnout si ji z výšky.

Dílo Levitated Mass (Levitující hmota) od Michaela Heizera.Zdroj: Shutterstock/NoyanYalcin

V oblasti land art je umělec známý pro dílo Double Negative (Dvojitý negativ), devět metrů široký, 457 metrů dlouhý a patnáct metrů hluboký příkop ve skále.

Při tvorbě jeho dosud největšího projektu Město se inspiroval indiánskými tradicemi stavby mohyl a předkolumbovskými rituálními městy Střední a Jižní Ameriky. Do stavby se tak promítá jeho zájem o starověkou civilizaci, spojený s jeho neuvěřitelným smyslem pro práci s obrovskými měřítky, perspektivy a úhly pohledu.

