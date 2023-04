Zesnulého návrháře Karla Lagerfelda, který léta stál v čele módního domu Chanel, uctí letošní charitativní galavečer Met Gala, který je nejprestižnější módní akcí roku. Konat se bude už za pár týdnů a o pozvánky se světové celebrity doslova perou. Hlavní hvězdou letošního červeného koberce se ale podle všeho nestane žádná herečka ani modelka, nýbrž Lagerfeldova kočka Choupette. Zvíře už dostalo pozvánku od samotné šéfky amerického magazínu Vogue.

Módní návrhář Karla Lagerfelda u plakátu své kočky Choupette. | Foto: Profimedia

Na Instagramu ji sleduje více než sto tisíc lidí, létá tryskáči, starají se o ni komorné, jejichž jedinou pracovní náplní je co nejvíce zpříjemnit své "zaměstnavatelce" život. A kdo že je tato opečovávaná celebrita? Nápověda: má čtyři nohy, ocas, dlouhou bílou srst a velké modré oči.

Řeč je o zřejmě nejslavnější kočce světa, Choupette Lagerfeldové. A právě toto zvíře se za pár týdnů stane hlavní hvězdou červeného koberce nejprestižnější módní akce na planetě, charitativního galavečeru Met Gala. Dokonce už má pozvánku, na rozdíl od influencerského klanu Kardashianových.

Met Gala se každoročně koná v květnu v New Yorku, letos se uskuteční 1. května, tedy za necelé dva týdny. Tato společenská akce, jejímž cílem je vybrat peníze na podporu Institutu kostýmů Metropolitního muzea umění, vždy zahajuje tradiční výstavu módy v muzeu.

Jde o sešlost aktuálně nejvyhledávanějších modelek, zpěváků a zpěvaček, herců a hereček v odvážných módních kreacích, které následně zaplaví internet. Stačí si vzpomenout třeba na poprask, který na Met Gala před několika lety způsobila Rihanna a její žlutá vlečka.

Každý ročník Met Gala má své speciální téma. Jak uvádí web americké mutace prestižního magazínu Vogue, který celý večer pořádá, letos půjde o poctu zesnulému legendárnímu návrháři Karlu Lagerfeldovi, který léta stál v čele módních domů Chanel a Fendi a založil také svoji vlastní značku. Už nyní web a sociální sítě zaplavují vzpomínky na tohoto módního velikána.

S ohlášením tématu se ale vynořila jedna zásadní otázka - a to, zda se na Met Gala objeví i Lagerfeldova největší láska. Módní návrhář sice v době svého skonu před čtyřmi lety byl svobodný i bezdětný, na světě po něm ale zůstala jeho nejvěrnější přítelkyně, bez které nedal ani ránu, inspirovala jeho tvorbu (její podobizna je typickým emblémem na oblečení a doplňcích jeho vlastní módní značky) a jíž dokonce odkázal svůj majetek. Na první dobrou by se zdálo, že pozvánka pro tuto osobu musí být samozřejmostí. Má to ale háček. Choupette Lagerfeldová je totiž jedenáctiletá kočka.

Všichni její příznivci si už ale mohou vydechnout. Před několika dny se totiž potvrdilo, že Choupette pozvánku od samotné šéfredaktorky americké Vogue - obávané Anny Wintourové, která se stala předlohou pro film Ďábel nosí Pradu - už dostala a podle všeho se tak stane hlavní hvězdou večera. „Choupette dostala osobní pozvánku na galavečer Met Gala, který uctí jejího oplakávaného majitele,“ uvedl na Twitteru francouzský magazín Vogue.

Zdroj: Youtube

Kočka na červeném koberci ano, Kardashianovi s otazníkem

Choupette ve světě módy není žádným nováčkem. Dvakrát se dokonce objevila na titulní straně magazínu Vogue (ještě za Lagerfeldova života) a on ji s sebou bral soukromým tryskáčem také na všechny své pracovní cesty. Na pozornost a blesky fotoaparátů je proto tato kočka, která po Lagerfeldově smrti žije s jeho bývalou hospodyní Francoise Cacoteovou, zvyklá.

„Choupette do Lagerfeldova života vstoupila v roce 2012, když ji hlídal jejímu původnímu majiteli, modelovi Baptiste Giabiconimu. S kočkou se zblížili a Lagerfeld už si ji nechal. Brzy se stala senzací, lidé byli ohromeni její načerchranou bílou srstí a jasnýma modrýma očima, a také jejím luxusním životním stylem, kdy ji její pán dopřál mimo jiné kaviár,“ připomíná magazín Glamour.

Dle komentáře tohoto magazínu bude Choupettino vystoupení na Met Gala zřejmě nejočekávanějším vstupem na červený koberec v historii této akce vůbec. „Na Met Gala bude kočka!!!!!!“ píše magazín.

Když se Choupette dříve objevovala na akcích se svým pánem, ten ji vždy držel v náručí, a podle všeho to bude i případ nadcházejícího Met Gala.

Kdo bude "nosičem" nejslavnější kočka světa, se zatím neví. Odborníci ale tipují například modelku Naomi Campbellovou, která se objevila i na snímku, který magazín Vogue zveřejnil u informace, že Choupette dorazí. List Daily Mail zase odhaduje, že by Choupette mohla doprovázet šéfredaktorka Anna Wintourová či zpěvačka Beyoncé.

Přestože se účast kočky na módní akci roku může zdát jako absolutní výstřelek, podle odborníků na módu je Choupette tak silně propojená s kultem Karla Lagerfelda, že kdyby nepřišla na akci oslavující jeho tvorbu, byl by to neodpustitelný hřích. Potvrdil to v prohlášení i tiskový agent Choupette Lucas Berullier. „Je to událost k oslavě Karlova odkazu a Choupette je středobodem tohoto odkazu,“ vyjádřil se.

Zdroj: Youtube

Zatímco Choupette má pozvánku jistou, účast některých jinak pravidelných hostů Met Gala nyní visí na vlásku. Konkrétně se objevují spekulace, že pozvánku nedostaly členky slavného celebritního klanu Kardashianů. Ty jsou přitom každoročně jedněmi z nejvýraznějších účastníků.

Loni například způsobila senzaci influencerka a profesionální celebrita Kim Kardashianová, když dorazila v originálních pajetkových šatech původně patřících Marilyn Monroe - a jak se později ukázalo, její kousek skončil poškozením tohoto vzácného oděvu.

Jak uvádí list The Independent, pozvánku Kardashianovým údajně podle amerického bulvaru odmítla poslat sama šéfredaktorka Wintourová. „Zdroje blízké celebritní rodině ale tohle tvrzení vyvrátily a dle aktuálních informací Kim Kardashianová dorazí i letos,“ konstatoval Independent.

Magazín Cosmopolitan pak doplnil, že kromě Kim bude z rodiny pozvaná minimálně také ještě modelka Kendall Jennerová a zřejmě i některá z dalších sester. Loni dorazil na Met Gala celý klan Kardashian-Jenner.