Odvážní muži

Jeremy Pope na Met Gala 2023Zdroj: Profimedia

Co se týče odvážných kreací, pozadu nezůstali ani muži. Například herec ze seriálového megahitu The Last of Us Pedro Pascal dorazil ve výrazném červeném kabátu s krátkými kalhotami. „Herec Jeremy Pope pak přišel v modelu Balmain s extra dlouhou vlečkou, na které byl portrét Karla Lagerfelda v nadživotní velikosti,“ zmiňuje magazín Vogue.