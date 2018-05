MeToo zaměřila Morgana Freemana. Ze sexuálního obtěžování ho viní osm žen

Řady slavných mužů, kteří jsou obviňováni ze sexuálně nevhodného chování k ženám, čerstvě rozšířila osmdesátiletá hollywoodská legenda Morgan Freeman. Osm žen se vyjádřilo, že jsou jeho oběťmi, dalších osm lidí uvedlo, že byli svědky, když se Freeman takto choval. Informuje o tom CNN.

Morgan FreemanFoto: ČTK/ABACA/MM

Mladá asistentka produkce si myslela, že získala práci svých snů. V létě roku 2015 byla totiž přizvána ke spolupráci na filmu Loupež ve velkém stylu (Going In Style), v němž hráli Morgan Freeman, Michael Caine a Alan Arkin. Namísto tvůrčí činnosti se prý ale spolupráce rychle zvrhla v několikaměsíční obtěžování, uvedla nejmenovaná asistentka pro CNN. Freeman se jí prý opakovaně nevyžádaně dotýkal a měl téměř denně nevhodné poznámky k její figuře a oblečení. Občas jí prý položil ruku na zadek nebo ji po něm plácnul.

"V jedné takové chvíli se pokusil zvednout mi sukni a zeptal se, jestli mám kalhotky," postěžovala si asistentka CNN. Nikdy prý ale sukni nezvedl opravdu. Vždy se jí jen dotknul, nadzvedl ji, ale pak odešel, a po nějaké době to zkusil znovu. "Alan Arkin mu jednou řekl, aby toho nechal. Morgan se zatvářil nijak a nevěděl, co říct."

Freemanovo údajné nevhodné chování se prý neomezovalo jen na štáb filmu Loupež ve velkém stylu, tvrdí nejmenované zdroje CNN. Žena, která byla seniorní členkou produkce filmu Podfukáři (Now You See Me) z roku 2012, CNN informovala, že Freeman při mnoha příležitostech sexuálně obtěžoval i ji a její asistentku, a to "nevhodnými poznámkami k jejich tělům".

"Neustále komentoval naše těla… Hned jsme věděly, když přišel… Neměly jsme přitom na sobě nevhodné oblečení, neukazovaly jsme prsa ani zadky, chodily jsme v tom, co jsme si myslely, že nám sluší," uvedla.

Osmdesátiletý Freeman je jednou z největších hollywoodských hvězd a má za sebou bezmála padesátiletou kariéru. Jeho výkony ve filmech Řidič slečny Daisy z konce 80. let a Vykoupení z věznice Shawshank z roku 1994 z něj udělaly legendu (za oba byl nominován na Oscara, celkem získal během své kariéry čtyři nominace). Pozlacené sošky se konečně dočkal v roce 2005, kdy dostal Oscara za nejlepší mužský herecký výkon, který předvedl ve filmu Million Dolar, Baby.

Ikonickým se stal i jeho hlas, díky němuž se stal jedním z nejvyhledávanějších komentátorů dokumentárních filmů, například The Long Way Home (Dlouhá cesta domů) z roku 1997 o založení státu Izrael nebo Putování tučňáků (March of the Penguins) z roku 2005. Byl také jedním z horkých kandidátů pro namluvení českého dokumentárního filmu Aldabra, ten však nakonec pro světovou distribuci namluvil Pierce Brosnan.

O údajném nevhodném Freemanově chování získala CNN celkem 16 svědectví. Z toho osm žen prohlašuje, že se staly Freemanovými oběťmi, dalších osm lidí uvedlo, že Freemana při takovém chování viděli. Všichni prý popsali podobný vzorec chování, ať už natáčel, propagoval filmy nebo se věnoval práci ve vlastní produkci Revelations Entertainment. Sedm svědků ze zmíněných šestnácti popsalo atmosféru v Revelations Entertainment jako obtěžující.

Podle těchto svědectví Freeman prý zcela veřejně pronášel v produkci ponižující poznámky a nebyl sám. Jeden případ se prý totiž týká i spolumajitelky a spoluzakladatelky produkce Lori McCrearyové, která měla učinit diskriminující komentář na adresu nejmenované uchazečky o práci v produkční společnosti Guild of America, kde je McCrearyová spolupředsedkyní. Prý o ní prohlásila, že "nikdy nebude schopná dělat tu práci pořádně, má rodinu". Podle dalších svědectví prý producentka často zesměšňovala ženy, které z práce utíkaly za dětmi a staraly se o rodinu.

Mluvčí Guild of America prohlásil, že tato produkce zaměstnává lidi na principu rovných příležitostí a při najímání lidí nezpochybňuje ani nezohledňuje manželský nebo rodičovský stav. Lori McCrearyová je pdole tohoto prohlášení vynikající členka vedení, jež vystupuje jako proaktivní obhájkyně žen. Obvinění z údajných ponižujících výroků produkce prošetřila a shledala jako neoprávněné. Mluvčí McCrearyové se k věci nevyjádřil.

CNN neuvedla, zda žádala o vyjádření také Freemana.