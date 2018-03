Mexičané protestují proti kácení stromů tím, že s nimi uzavírají manželství

„Vyhlazování lesů už bylo dost. Každou minutu, každou vteřinu poškozuje naši matku Zemi,“ sdělila jedna z nevěst médiím.

Jak uvádí britský server Metro.uk, akce je součástí většího rituálu díkůvzdání planetě, kterou organizuje ekologická organizace Bedani.

Mexická nevěsta říká své ANO ohroženému stromu

Projekt se jmenuje Vdej se za strom! Účastníci svatebního ceremoniálu, všichni v bílém, se nebojí ani tradičních polibků a klasického házení kytice. V závěru vždy zasadí malý stromek.

Kuriozní forma protestu není zdaleka jen ženskou záležitostí. Už v roce 2014 se ve snaze upozornit na problém odlesňování oženil se stromem jeden peruánský aktivista. Nedělní akce pak přilákala rovnou deset mužských zájemců.

Stát Oaxaca, kde se městečko San Jacinto Amilpas nachází, patří z hlediska ilegálního mýcení k nejpostiženějším částem Mexika.

Women in wedding dresses kiss a tree during a wedding between people and trees to raise awareness and respect to trees and to stop illegal logging in San Jacinto Amilpas, Mexico on Feb. 25. (VCG/Jorge Luis Plata) pic.twitter.com/6QO2RlubGk