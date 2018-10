Mexiko nabídlo uprchlíkům byt, práci i lékaře. Karavana přesto pokračuje do USA

Dočasná pracovní povolení, ubytování, zdravotní péči a pro děti také možnost navštěvovat školy. To vše nabídly mexické úřady migrantům, kteří si v zemi zažádají o azyl. Podmínkou je, že zůstanou v jihomexických státech Chiapas a Oaxaca, upozornila BBC. Nabídku již přijalo přibližně 1700 běženců, tisíce dalších však pokračují na své pouti k hranicím Spojených států.

Karavana lidí mířících ze Střední Ameriky směrem do USAFoto: ČTK/AP

Podle BBC se plán Estas en Tu Casa (Toto je tvůj domov), který zveřejnil mexický prezident Peña Nieto, netýká pouze lidí, kteří si už v zemi o azyl požádali, ale i těch, kteří tak učiní v budoucnu. „Mexiko nabízí svou ruku. Plán se týká těch, kteří splní mexické zákony. Je prvním krokem k trvalému řešení pro ty, kdo získají statut uprchlíka,“ prohlásil Nieto. Neuvedl však, co se stane s těmi, kdo podmínky nesplní nebo nabídky nevyužijí.

Mexické úřady čelí kvůli karavaně rostoucímu tlaku ze strany USA. Americký prezident Donald Trump migranty opakovaně vyzval, aby se vrátili, protože do USA je nepustí, a nařídil armádě, aby pomohla s ostrahou hranic. Zároveň oznámil výrazné omezení finanční pomoci poskytované zemím Střední Ameriky.

„Guatemala, Honduras a Salvador nebyli schopné zabránit lidem, aby opustili svoji zemi a nelegálně přicházeli do USA. Okamžitě začneme zastavovat nebo zásadním způsobem omezovat mohutnou zahraniční pomoc, jež je jim běžně poskytována,“ napsal šéf Bílého domu na sociálních sítích.

Cílem migrantů je lepší život

Migranti, kteří jsou nyní v Arriaze, už uvedli, že své plány nemění a i nadále míří k hranici s USA. „Plán většiny je překročit hranici. Je to i můj cíl. I když je tu život klidnější než doma, pořád to není takové jako v USA. Naším cílem je lepší život,“ řekl BBC José Santos z Hondurasu. Stejný názor zastává i jeho krajanka Anna Lisset Velasquezová: „Je to milá nabídka, ale neplánovali jsme, že zůstaneme na půl cestě,“ uvedla.

Další běženec nabídku mexické vlády označil za plán B. „Protože se nemůžeme vrátit zpět do Hondurasu, druhou nejlepší možností by bylo zůstat zde,“ domnívá se Greville Juan Villanova.

Karavany organizují neziskovky

Karavany migrantů pořádají již řadu let nevládní organizace, přičemž hlavním cílem hromadné cesty je vyhnout se ve skupině nebezpečím, která by jinak hrozila jednotlivcům, a také hromadně upozornit na humanitární krizi ve Střední Americe. Až do letošního dubna se tyto karavany většinou obešly bez větší publicity. Pak ale Trump jednu z nich označil za bezpečnostní hrozbu a vyslal na hranici s Mexikem národní gardu.

Nynější karavana vyrazila 13. října z města San Pedro Sula, jež leží na severu Hondurasu u hranic s Guatemalou. Skupina nejprve čítala přibližně tisíc lidí, postupně se k ní ale připojovali další běženci i s rodinami. Nikdo proto přesně neví, jak velká je nyní, tedy v okamžiku, kdy se blíží k jihomexickému státu Oaxaca. Podle odhadů místních úřadů míří na sever asi pět tisíc lidí, místní média ale hovoří o sedmi tisících uprchlících.