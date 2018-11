Mexiko vyhostí 500 migrantů, kteří se násilím pokusili dostat do USA

Migranti z 500členné skupiny, jež se v neděli pokusila násilně překročit hranici se Spojenými státy, budou deportováni z Mexika. Oznámilo to tamější ministerstvo vnitra. Američtí pohraničníci mezitím znovu otevřeli přechod mezi mexickou Tijuanou a předměstím San Diega, který po nedělním incidentu uzavřeli.

Podle mexického ministerstva vnitra mají bezpečnostní složky situaci na americko-mexické hranici pod kontrolou. Na místě se sice shromáždilo asi 7400 migrantů, což vedlo ke zvýšení napětí, vláda ale zatím nezvažuje možnost, že by na hranici poslala vojáky.

Americká pohraniční a celní stráž v neděli v obou směrech zastavila provoz na přechodu mezi Tijuanou a předměstím San Diega, připomněl zpravodajský web BBC. Reagovala tak na nedělní incident, kdy se do USA snažila přejít skupina středoamerických migrantů. Některým z nich se dokonce podařilo překonat hraniční plot, na což američtí pohraniční reagovali použitím slzného plynu. Provoz byl ale o několik hodin později obnoven.

V Tijuaně v posledních dnech pobývá více než 5000 běženců, kteří sem v uplynulých týdnech doputovali přes celé Mexiko jako takzvaná karavana migrantů. Mnoho z nich doufá, že budou moci požádat o azyl v USA, ale imigrační úředníci na místním hraničním přechodu San Ysidro zpracovávají denně méně než stovku žádostí.

Starosta Tijuany Juan Manuel Gastélum v pátek v pohraničním městě, které má 1,6 milionu obyvatel, vyhlásil stav humanitární krize. Tijuana má podle něj s přijetím značného počtu migrantů velké problémy.

Karavany organizují neziskové organizace

Karavany migrantů pořádají již řadu let nevládní organizace, přičemž hlavním cílem hromadné cesty je vyhnout se ve skupině nebezpečí, která by jinak hrozila jednotlivcům, a také hromadně upozornit na humanitární krizi ve Střední Americe. Až do letošního jara ale karavany nepřitahovaly velký zájem médií.

To se změnilo poté, co proti nim administrativa prezidenta Trumpa zaujala ostré stanovisko. Kromě schválení výrazného posílení stráže o příslušníky armády a vybudování fyzických překážek přistoupila i k dočasné úpravě podmínek pro získání azylu. O ten nově mohou žádat pouze lidé, kteří na území USA vstoupí přes řádný hraniční přechod.