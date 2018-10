Mexiko zasáhl hurikán Willa. Způsobil bleskové povodně

V blízkosti města Isla del Bosque na severovýchodě státu Sinaloa úřady v obavách před úderem bouře třetího z pěti stupňů Saffirovy-Simpsonovy škály evakuovaly některé pobřežní oblasti. Podle amerického Národního střediska pro hurikány jde o jeden z nejsilnějších hurikánů, které západ Mexika za několik posledních let zasáhly. V nejbližší době by však měl rychle slábnout.

„Bylo to opravdu silné,“ uvedla mluvčí policie ve městě Escuinapa na pobřeží, kde bouře udeřila nejsilněji, Cecilia Crespová. „Vyvracelo to stromy, lampy, sloupy, bořilo zdi,“ řekla agentuře Reuters. „Přišli jsme o elektřinu.“ Někteří obyvatelé města se před bouří ukryli v místním hotelu. „Lidé měli velký strach,“ popsal šedesátiletý Jose Garcia.

V pondělí dosáhl hurikán dokonce nejvyššího pátého stupně a rychlost větru dosahovala v nárazech až 260 kilometrů za hodinu. Následně však začal slábnout. Oblast zhruba 80 kilometrů jižně od významného turistického rezortu Mazatlan zasáhl již jako bouře třetího stupně s rychlostí větru 195 kilometrů za hodinu. Během dvou hodin ztratila na síle dalších 10 kilometrů v hodině.

Hurricane #Willa conditions starting to deteriorate. Worst winds coming soon ! Documenting from Teacapán, Mexico. https://t.co/LW1wps9uSV