Mezinárodní agentura pro atomovou energii: Írán zatím jadernou dohodu dodržuje

Írán stále plní dohodu o jaderném programu z roku 2015, uvedla v nové zprávě nezávislá organizace OSN, fungující jako "mezinárodní jaderný dozor". Zpráva se objevila jen pár týdnů poté, co americká vláda jadernou dohodu vypověděla.

Podle nové zprávy Mezinárodní agentury pro atomovou energii udržuje Írán ve své továrně na obohacování uranu nedaleko města Natanz počet centrifug pod dohodnutou úrovní 5060, přičemž celkový počet zásob nízko obohaceného uranu "nepřesáhl 300 kilogramů". Vysoce obohacený uran může být použit pro konstrukci jaderných zbraní, při nižších úrovních však slouží ke zcela mírovému využití, například výrobě elektřiny - což ostatně Írán prezentuje jako hlavní cíl svého jaderného programu.

Od roku 2015, kdy vstoupila v platnost jaderná dohoda, v níž se Írán vzdal výroby vysoce obohaceného uranu výměnou za zrušení či uvolnění některých mezinárodních hospodářskách sankcí, se Írán dvakrát přiblížil povolenému množství těžké vody, užívané v jaderných reaktorech jako moderátor.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyzvala Írán, aby dohodu i nadále dodržoval a šel třeba v jejím naplňování i nad rámec svých právních závazků, aby tak podpořil mezinárodní důvěru, pokud jde o záměry Teheránu. Informuje o tom agentura AFP.

"Agentura vybízí Írán, aby ukázal vstřícnost nad rámec požadavků dohody, protože by to mohlo přispět ke zvýšení důvěry," uvedl pro AFP nejmenovaný vysoce postavený diplomat z Vídně, kde Mezinárodní agentura pro atomovou energii sídlí. Teherán by mohl podle jeho slov například pozvat mezinárodní inspektory do míst, k nimž žádali o přístup.

Evriopská unie i signatáři jaderné dohody Británie, Francie, Německo, Rusko a Čína se po Trumpově rozhodnutí snaží dohodu zachránit. Írán nicméně varoval, že jestli Spojené státy zavedou v důsledku jejího vypovězení vůči Íránu opětovně ekonomické sankce, mohl by se jí zříci.