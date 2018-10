Soud v Haagu vyhověl Íránu. Nařídil dočasné zrušení amerických sankcí

Srpnová ujištění americké vlády, že udělá maximum pro omezení dopadu sankcí na oblast humanitární pomoci v Íránu, označil soud za „nedostatečná k tomu, aby plně vyřešily obavy Íránu z hlediska humanitární situace a bezpečnosti“.

„Soud dospěl k závěru, že Spojené státy musí v souladu s dohodou z roku 1955 odstranit veškeré překážky, které vznikly zavedením opatření z 8. května 2018,“ uvedl předsedající soudce Abdulqawi Ahmed Yusuf k rozhodnutí patnáctičlenného výboru. Yusuf zároveň upozornil, že předběžné opatření žádným způsobem nepředvídá výsledek soudního jednání, které se bude zabývat íránskou žalobou proti oprávněnosti amerických sankcí.

UN’s top court orders the US to temporarily halt the recently imposed sanctions on Iran linked to humanitarian goods and civil aviation https://t.co/AuyoRlj2dE pic.twitter.com/EBvGoMfTS7