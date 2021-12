Policie u Steinhardta podle Vance našla díla propašovaná z jedenácti zemí. Na jejich uloupení se podílelo dvanáct zločineckých sítí. „Nezajímalo ho, zda jsou artefakty koupené nebo prodané kousky pravé. Ani neřešil, zda tím napáchá vážné kulturní škody,“ pokračoval prokurátor.

Při rozšiřování svých sbírek se miliardář přitom nebál sáhnout ani do kriminálního podsvětí. „Jeho honba za novými přírůstky neměla žádné morální ani geografické hranice,“ sdělil Vance. Důkazem je podle něj to, že miliardář využíval rozsáhlého podsvětí obchodníků se starožitnostmi, zločineckých šéfů či lidí, kteří perou špinavé peníze a spoléhal se i na vykradače hrobek.

Steinhardtovi právníci Andrew J. Levander a Teodore V. Wells Junior v úterý sdělili, že je jejich klient spokojený, že se celé vyšetřování obešlo bez jakýchkoliv obvinění. „Věci, které neoprávněně získal, budou vráceny do příslušných zemí,“ četli v prohlášení. Američan celkem vrátí všech 180 zabavených děl. Podle Vance je to rychlejší řešení, než celou situaci dávat k soudu. Jedná se úplně první vyšetřování tohoto druhu.

Vyšetřování začalo v únoru roku 2017. Úřady tehdy začaly prověřovat sochu Býčí hlavy ukradenou z Libanonu během občanské války. Později se ukázalo, že má takových kradených děl mnohem více.

Vyšetřování se zabývalo nejen tím, jak k předmětům přišel, ale také jaké předměty stále vlastní, vlastnil a které prodal. A to vše již od roku 1987. „Steinhardt na tyto vzácné artefakty pohlížel jako na jednoduché komodity. Věci, které lze sbírat a vlastnit,“ uvedl zvláštní agent vyšetřování vnitřní bezpečnosti New York Ricky J. Patel. Od roku 1987 mu pod rukama údajně prošlo více než 1000 starožitných předmětů.

The New York DA: “For decades, (he) displayed a rapacious appetite for plundered artifacts without concern for the legality of his actions, the legitimacy of the pieces he bought and sold, or the grievous cultural damage he wrought across the globe" 2/2 https://t.co/UmjQo8eTuv pic.twitter.com/2UA7g3Z8gn