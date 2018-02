Michelangelův dům v Toskánsku je na prodej. Za 190 milionů korun

Vila, kterou Michelangelo koupil v roce 1549, se rozkládá na svahu kopce Castellino, zhruba na půlce cesty mezi Florencií a Sienou. Umělcovi potomci venkovskou usedlost vlastnili až do roku 1867. Klasická kamenná budova je však mnohem starší - pochází z 11. století a místní jí přezdívají La Torre di Michelangelo (Michelangelova věž).

Současný majitel dům citlivě renovoval. Podle listu La Stampa nemovitost kupoval, aniž by věděl, kdo ji kdysi vlastnil. Dům nyní nabízí americká realitní společnost, která sídlí v Charlestonu v Jižní Karolíně.

Once owned by famous Florentine painter, Michelangelo Buonarroti, known for painting the Sistine Chapel, the Michelangelo Villa in Chianti, Tuscany is now for sale!#Italy #LuxuryLifestyle #RealEstate #vacation #wine #traveling #beautiful #history #artist https://t.co/eketZOI2j0 pic.twitter.com/seo4H6Ku5N