Studenti popisovali den střelby jako plný chaosu, výstřelů a křičících lidí, kteří se snažili za každou cenu utéct. V jedné z učeben se žáci snažili pochopit složité problémy matematické statistiky, když se ozvala střelba. Učitel hbitě zareagoval a zamknul dveře. „Tak nějak jsem tam jen seděl a třásl se,“ vzpomíná student Dale Schmalenberg. „Vůbec jsem nevěděl, jak v tu chvíli reagovat,“ dodává.

Dalším jeho spolužákem je Aiden Page. Když uslyšel výstřely, nemohl uvěřit, že je to realita. Jediné, co mu v tu chvíli jelo hlavou, byla myšlenka na to, že musí napsat své rodině, že je miluje. Hrozba smrti mu najednou přišla tak blízká, že téměř cítil, jak mu dýchá na krk. Společně se spolužáky pomohl učiteli zabarikádovat dveře. „Popadli jsme kalkulačky a nůžky, kdybychom se museli střelci bránit,“ popisuje včerejší situaci.

Tragédie v Michiganu. Patnáctiletý chlapec zastřelil ve škole tři spolužáky

Mladík, který se rozhodl do školy vzít zbraň a začít s ní střílet, byl jejich třídě tak blízko, že se dokonce jedna kulka provrtala skrz jednu z lavic, kterou použili na barikádu. „Všichni si myslí, že jim se to stát nemůže,“ sdílí Page. „A pak se to stane. Je to prostě šílený.“ Vždy se ve škole cítil v bezpečí, ale teď mu nějakou dobu potrvá, než se dokáže vrátit zpět.

Sedmnáctiletá Alysse Aveyová seděla v hodině biologie, když výstřely uslyšela. Zrovna se o něčem dohadovala s přáteli a smála se. „Ani ne v sekundě jsem místo smíchu brečela,“ říká. Hned nato se s jednou z jejích nejlepších kamarádek choulila v rohu třídy a snažila se ovládnout třes, který procházel celým jejím tělem.

„Bylo to velmi traumatizující,“ přiznává. Kromě zvuků zbraně slyšela také hlasité rány, které zněly, jako by někdo bušil do školních skříněk. „Nikdo nemluvil, nekřičeli jsme ani nic podobného, byli jsme úplně potichu,“ nastiňuje atmosféru. Celá třída automaticky následovala trénované postupy a schovala se v rohu třídy.

Zábrany u dveří a útěk oknem

Někteří studenti utíkali oknem. V jedné ze zabarikádovaných tříd jeden z žáků útěk natáčel. Prvák Mark Kluska řekl, že jejich učitel reagoval vteřinu na to, jak se všichni ze školního rozhlasu dozvěděli, že jsou ve smrtelném nebezpečí a škola je v lockdownu. „Zabouchl dveře a dal před ně nějakou železnou zábranu, aby je nikdo nemohl vykopnout,“ uvádí postup svého učitele. „Potom zhasnul světla a poslal nás do rohu se slovy, že to možná není trénink a chce, abychom byli v bezpečí,“ doplňuje.

Jejich útěk na videu natočil právě Kluska. Ve videu se je snaží osoba za dveřmi přesvědčit, aby otevřeli. Poté, co si jeden ze spolužáků všimne, že osoba používá slova, které by policie pravděpodobně nepoužila, rozhodnou se nakonec vyškrábat ven oknem.

Zdroj: Youtube

I pro Camerona Chmielewskiho začal den jako každý jiný. Šel chodbou, když se proti němu rozěběhla skupina teenagerů. „Netušil jsem, co se děje, dokud jeden z nich nezakřičel, že je to školní střelec,“ vypovídal. Nebyl si jistý, jestli spolužáci kolem něj jen nepanikaří, ale když na zemi uviděl krvavou stopu, přejel mu mráz po zádech. Rozeběhl se pak stejným směrem, jako jeho spolužáci. Cameron si vybavuje další hrůzný okamžik, kdy dostal zprávu od svého bratra. „Pomoc, je přímo vedle mě,“ stálo v ní. Chlapci se nakonec nic nestalo.

Ve třídě Brendana Beckera probíhala situace podobně jako u Aidena. „Sedím přímo vedle dveří a najednou slyším ‚bum, bum, bum, bum, bum‘,“ popisuje. Dle jeho slov je ve škole spousta hlasitých zvuků, takže si prvně nebyli stoprocentně jistí, že je to střelba. I přesto raději zabarikádovali dveře. „Jednoduše jsme ty dveře bombardovali vším, co jsme našli. Pár lavic, židlí a všechno, co jsme našli, abychom ty dveře kompletně uzavřeli,“ dodává.

Jendou z žaček, kterým se ze školy podařilo utéct, je Eva Grondinová. „Škola si dala záležet, abychom věděli kam jít, koho volat a jak se chovat,“ oddychuje si. Patnáctiletá studentka se před pár týdny zúčastnila tréninku pro takové případy, který škola pravidelně organizuje. Díky tomu při střelbě utekla ven přes školní parkoviště. „Kdybychom to cvičení neměli, vůbec bych nevěděla, co mám dělat,“ svěřuje se deníku New York Times.

Uřezaná hlava jelena

Před pár týdny také na pozemcích školy našli uřezanou hlavu jelena. Vedení školy poté vydalo oficiální vyhlášení, ve kterém se snažili uklidnit nejednu fámu, která v té době kolovala budovou. Podle zástupce šerifa Michaela McCabeho hlava zvířete nemá se střelbou nic společného.

Ne všichni ovšem zběsilému střelci utekli. Jeho oběti policie identifikovala jako čtvrnáctiletou Hanu St. Julianovou, sedmnáctiletého Madisyna Baldwina a šestnáctiletou Tate Myreovou. Osm zraněných žáků převezli záchranáři do nejbližších nemocnic. Společně s nimi odvezli i jednoho učitele, kterému útočník postřelil rameno.

Tři žáci jsou v kritickém stavu. Jedním z nich je dívka, která musí být na ventilátoru poté, co ji podezřelý střelil do hrudi a krku. „Vypadá to pro ni velice těžce,“ sdělil šerif Mike Bouchard. Zle je na tom i chlapec, kterého útočník střelil do hlavy a čelisti.

Zbylé oběti jsou ve stabilizovaném stavu. Několik lidí se zranilo při útěku, ale nikdo z nich neutržil žádné vážné rány. „Rychlá reakce policie doslova zachránila mnoho životů,“ doplnil Bouchard.

Patnáctiletého studenta, který se rozhodl jít do školy zabíjet, zadržela policie. Poloautomatickou zbraň vzal svému otci, který si ji koupil čtyři dny před incidentem. Právníci rodičů zadrženého studenta chlapce nabádají, aby nikomu nic neříkal. Podle šerifa se zdá být celá akce činem jednotlivce.