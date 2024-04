/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU Z WASHINGTONU/ Ve Spojených státech amerických mluví španělsky víc lidí než přímo ve Španělsku. A v hlavním městě jsou nejpočetnější etnickou skupinou Afroameričané. Migrace je jedním z hlavních témat voleb. Donald Trump označuje migranty za zvířata.

Reportér Deníku Luboš Palata zavítal k budově amerického Kongresu | Video: Deník/Luboš Palata

Během malé recepce v Hudson Institute ve Washingtonu, kde český premiér Petr Fiala pronesl nejvýznamnější projev své americké cesty, se dává jeden z hostů do řeči s číšnicí. Ptá se jí španělsky a jde takříkajíc na jisto. „Jsem z Bolívie,“ říká potěšeně ve své rodné řeči hezká třicátnice a pak v krátkosti popisuje svůj příběh. „Bylo to složité, ale jsem ráda, že jsem tady a samozřejmě legálně,“ uvádí. „Doma jsem pracovala jako novinářka,“ dodává.

Na otázku, zda jí není líto, že nemůže v USA dělat ve svém oboru, jen pokrčí rameny. „To je život.“

Spojené státy rostou před očima. V roce 1990 měly 250 milionů obyvatel, dnes asi 335 milionů. Počet obyvatel České republiky se za tu dobu zvýšil z asi deseti milionů na dnešních jedenáct.

Rychle stoupající křivka nemění tvar a na růstu počtu obyvatel se vedle stále relativně vysoké porodnosti podílí přistěhovalectví. Především to z Latinské Ameriky. Spojené státy mají - po Mexiku - druhou nejpočetnější komunitu lidí mluvících španělsky. Touto řečí tam hovoří přes 52 milionů obyvatel, což je dokonce více než ve Španělsku.

To, jak se mění etnické a národnostní složení Spojených států, je vidět i v jeho hlavním městě. Washington DC je jednou z těch částí USA, kde jsou bílí Američané menšinou a ti, kteří nemluví španělsky, ještě menší.

V asi sedmisettisícovém městě, kde poměrně velkou část obyvatel zaměstnávají federální ministerstva a úřady, tvoří téměř polovinu obyvatel Afroameričané. Ještě v roce 2010 jich byla většina. Bílých Američanů je jen o něco víc než třetina, každý dvacátý obyvatel Washingtonu je Asiat a lidí se španělštinou jako prvním jazykem je v metropoli USA přes jedenáct procent.

Obecně pro celé Spojené státy platí, že bílí Američané mají stále většinu, i když pouze těsně nad padesáti procenty.

Afroameričané a Latinos jsou všude

To, že ve Washingtonu „bílí“ převahu nemají, se projevuje různě. Například drtivá většina policistů, které potkáte, jsou Afroameričané. Urostlí černoši tvoří také drtivou většinu ochranky prezidenta Joe Bidena, tedy aspoň té, kterou měli čeští novináři během návštěvy Bílého domu možnost vidět.

Mezi členy ochranky je také velké množství Latinos, jak se říká španělsky mluvícím obyvatelům. Potkáte je také na mnoha dalších místech: v rychlých občerstveních, kavárnách, v supermarketech. Oproti Afroameričanům mají jedno specifikum. Občas se stane, že se personál kavárny mezi sebou baví španělsky a vy mu prostě nerozumíte. Nejde ale o nic zase tak výjimečného. Na místech, kde jsou silné polské menšiny, například v Chicagu, občas platí vtip, kdy na dotaz, zda si člověk zlepšil během tamního pracovního pobytu angličtinu, odpoví tázaný „to moc ne, ale naučil jsem se dobře polsky“.

Přistěhovalectví, především to nelegální, je ve Spojených státech možná ještě větším tématem než v Evropě. Minulý prezident Donald Trump se ostatně pokusil na jižní hranici USA postavit proti migrantům zeď, a to především v úsecích, kde hranici netvoří řeka Rio Grande. To se sice zcela nepodařilo, ale na mnoha místech zeď skutečně stojí.

Odhady za rok 2023 ukazují, že do USA přišlo přes milion imigrantů, většinou nelegálních. Přibližně trojnásobný počet pokusů o přechod hranice se podařilo orgánům USA překazit. Někteří imigranti se o překročení hranice pokoušejí opakovaně. Prostě do doby, než se to povede.

Migranti jsou zvířata

Migrační trasu do Spojených států využívají vedle obyvatel Latinské Ameriky i další národnosti a etnika. Do USA se touto cestou pokusily nelegálně dostat také desítky tisíc Číňanů nebo Indů. Mnozí pod tlakem toho, že v případě vítězství bývalého prezidenta Donalda Trumpa se střežení hranice a přístup k imigrantům mohou přitvrdit natolik, že už to nepůjde.

Trump ostatně svojí rétoriku proti migrantům neustále přitvrzuje. „Demokrati říkají: ‚Prosím, nenazývejte je zvířaty, jsou to lidé.‘ Já jsem řekl: ‚Ne, nejsou to lidé, nejsou to lidé. Jsou to zvířata‘,“ prohlásil před pár dny na setkání s voliči v michiganském Grand Rapids.

Mezi národnostmi, které se chtějí v posledním desetiletí do USA nelegálně dostat ve větším počtu, nejsou Češi. Proto občané České republiky mají se Spojenými státy v podstatě bezvízový styk, byť musí využívat elektronický registrační formulář ESTA. To však neplatí pro pracovní nebo studentské a výměnné pobyty, pro které je i pro Čechy vízum nutné.

Přistěhovalectví do USA ovlivňuje i dění v Evropě. Nedohoda na řešení migrace mezi republikány a demokraty v Kongresu je jedním z důvodů krize kolem pomoci Spojených států Ukrajině, kterou se několik měsíců nepodařilo schválit.

