Migranti našli novou trasu. Přes Španělsko v červnu přešlo šest tisíc lidí

Zdanění církevních resitucí a požadavky komunistů v této otázce považuje kardinál Dominik Duka za skandální. Církve by se případnému zdanění náhrad za majetek, který nedostaly v restitucích, bránily soudně. Duka to řekl na Velehradě poté, co zasedala Česká biskupská konference.