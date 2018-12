Velkou Británii trápí rostoucí počet migrantů, kteří se na malých loďkách snaží překonat kanál La Manche. Britský ministr vnitra Sajid Javid to dokonce označil za „závažný problém“. Uprchlíků, kteří se pokusili ilegálně překročit britskou hranici, bylo jen od počátku listopadu přes dvě stovky.

„Obáváme se, že je jen otázkou času, než lidé začnou v průlivu umírat,“ uvedl Javid pro britskou BBC a vyzval svého francouzského protějška k urychlenému jednání o řešení situace. Za poslední dva měsíce se kanál La Manche pokusilo překročit 221 migrantů, posledních 12 bylo na pobřeží Doveru zadrženo v pátečních ranních hodinách.

Úřady na obou stranách průlivu varují před nebezpečím, které může snaha o překonání jedné z nejvytíženějších lodních tras světa v malém člunu představovat. Policie podobnou cestu přirovnala ke snaze „přeběhnout dálnici během dopravní špičky“.

Spolupráce s Francií

Javid v prohlášení ministerstva vnitra uvedl, že „převzal kontrolu nad reakcí“ na nastalou situaci. Ze své pozice má nyní zodpovědnost za nastavení strategie, která by pomohla problém řešit a následné výsledky, které zvolený postup přinese.

„Ministr vnitra také požádal o urgentní hovor se svým francouzským protějškem, a to již během víkendu, aby společně projednali nutnost úzké spolupráce mezi Velkou Británií a Francií,“ stojí v prohlášení úřadu. „Také si od pohraničníků vyžádal analýzu možností, včetně vyslání dalších lodí do průlivu a zda by tento krok nesloužil spíše jako motivace pro migranty, aby se dál pokoušeli dostat na druhou stranu.“

Bridget Chapman z charitativní organizace Kent Refugee Action Network přikládá částečnou vinu za současný stav opatřením v okolí přístavu Calais. „Postavili jsme velký plot, abychom lidem zabránili dostat se do vlaků a náklaďáků. Ti proto hledají jiné cesty,“ řekla reportérům BBC. „Je zima, ale počasí je poměrně příznivé. A převaděči situaci lidí v nouzi zneužívají, říkají jim ‚běžte teď, po brexitu to bude ještě složitější‘.“

Organizovaný zločin

Britské i francouzské úřady došly k závěru, že nárůst počtu pokusů o překročení kanálu La Manche je výsledkem „organizovaného zločinu“ a „mafiánských sítí“. Britská ministryně pro migraci Caroline Nokes označila počet incidentů během předchozích dní za „hluboce znepokojivý“ a snahu překonat vodní plochu v malém člunu za „extrémně nebezpečnou“.

Poslanec z Folkestone v hrabství Kent Damian Collins však zdůrazňuje, že je nutné především zabránit lodím, aby opouštěly pobřeží Francie. „Musíme dát migrantům i gangům jasně najevo, že pokud se o to pokusí, budou rychle odhaleni a vráceni do Francie,“ prohlásil.

Charlie Elphicke, člen parlamentu z britského Doveru, zase považuje za důležité zvýšit počet lodí pobřežní stráže. „Jedna je prostě málo a myslím si, že se musíme ptát, co dělají dvě strážní plavidla ve Středozemním moři. Nebylo by lepší, kdyby hlídkovaly v Lamanšském průlivu?“

Írán a Sýrie

Většina migrantů, kteří se snaží na území Velké Británie proniknout, pochází podle BBC z Íránu a ze Sýrie. Íránci dokonce podle ministerstva vnitra představují mezi žadateli o azyl na ostrovech zdaleka nejpočetnější skupinu.

Od počátku listopadu došlo v Británii hned k 17 incidentům, při kterých byli na pobřeží hrabství Kent objeveni ilegální migranti. Na konci měsíce například pohraničníci z malého člunu nedaleko Doveru zachránili skupinu devíti lidí, mezi kterými bylo teprve osmnáctiměsíční dítě.

Nejpočetnější „úlovek“ zaznamenala pobřežní stráž 25. prosince, kdy se jí podařilo odhalit čtyřicítku migrantů včetně dvou dětí, kteří se vměstnali do pěti drobných lodí. Jen od letošního Štědrého dne dorazilo k britskému pobřeží 78 uprchlíků.