Druhá karavana středoamerických migrantů, směřujících na sever s cílem dostat se do Spojených států amerických, překročila v úterý v noci hranice Guatemaly. Přibližně pětistovku uprchlíků, mezi kterými jsou desítky malých dětí, doprovázelo zhruba 200 příslušníků guatemalských bezpečnostních složek. Cesta se zatím obešla bez výraznějších incidentů.

Migranti ze středoamerického Hondurasu se podle agentury AP ukázněně seřadili ke kontrole na hraničním přechodu Agua Caliente. Na příchozí čekalo nejprve ověření dokladů neozbrojenými pohraničníky, druhou překážku před vstupem do země pak tvořili ozbrojení policisté, kteří měli za úkol zabránit případným nepokojům.

„Jdeme, protože musíme. Kvůli chudobě,“ řekl reportérům Edilberto Hernandéz, bývalý policejní důstojník, který se za lepším životem vypravil společně se svou ženou a čtyřmi dětmi. V Hondurasu přišel o zaměstnání a k dispozici byla pouze špatně placená práce na stavbě, proto se podle svých slov rozhodl vypravit s celou rodinou do Spojených států.

New #MigrantCaravan sets out from Honduras with hopes of reaching US border pic.twitter.com/61d3JTvXkr — RT (@RT_com) 16. ledna 2019

Zatím však není jasné, co migranty na mexicko-americké hranici čeká. Část lidí, kteří se pokusili dostat do Spojených států během minulého roku, se vrátila do zemí, odkud přišla. Další část se pak usadila na území Mexika. Zhruba polovině se podle záznamů amerických pohraničníků podařilo ilegálně proniknout na území USA, a to navzdory zvýšeným bezpečnostním opatřením.

Zatýkání na hranicích

V listopadu 2018 dorazila do pohraničního mexického města Tijuany skupina zhruba 6000 migrantů z Hondurasu, Salvadoru a Guatemaly. Ještě v pondělí přitom v nouzových přístřešcích na mexické straně hranice přebývalo necelých 700 lidí, čekajících na možnost dostat se do amerického San Diega na opačné straně.

„Americká pohraniční hlídka provedla okolo 2600 zatčení v souvislosti s karavanou migrantů,“ uvedl mluvčí pohraničníků z oblasti San Diega Theron Francisco. Dopadené rodiny jsou podle Francisca většinou propuštěny s příkazem, aby se dostavily k imigračnímu řízení.

Mexické úřady uvádějí, že se zpět do Střední Ameriky vrátilo přibližně 1300 lidí. Dalším 2900 migrantům udělilo Mexiko humanitární víza. Řada z nich tak nyní může na území země legálně žít a pracovat.

Pracovní víza

Mezi lidmi, kteří se rozhodli v Mexiku usadit, je i bývalý pracovník textilní továrny Francis Lopéz. Původně plánoval odejít za svými příbuznými na Floridě, americký advokát mu však sdělil, že jeho případ nevidí nadějně a mohl by být dokonce zadržen a následně deportován. „Je to ztráta času, ztráta času, který vám nikdo nevrátí,“ vysvětlil své rozhodnutí.

Výhody hromadného přesunu tisíců migrantů popsal reportérům agentury AP Javier Diaz ze Salvadoru, který nyní díky vízu pracuje v Tijuaně jako taxikář - vysoký počet lidí zajišťuje bezpečnost a lidé se díky tomu vyhnout nutnosti využívat pašeráky, kteří si za převedení do USA účtují až 8000 amerických dolarů, v přepočtu téměř 180 tisíc korun.

Čtyřiačtyřicetiletý Diaz uvedl, že stále doufá, že se do Spojených států dostane. Zůstat v Mexiku je však podle něj stále lepší, než se vrátit domů. „Pokud mě dneska Mexiko deportuje, zítra se sem vrátím,“ řekl novinářům. „A pokud bych mohl jít do USA, tím lépe.“

Migranti potřebují doklady

Odchod další karavany migrantů vyvolala vlna násilí v honduraském městě San Pedro Sula. Americký prezident Donald Trump využil zprávy o novém přívalu uprchlíků k podpoře svého plánu na výstavbu zdi na hranici s Mexikem. „Nová velká karavana míří k naší jižní hranici z Hondurasu. Řekněte Nancy a Chuckovi, že létat okolo dronem je nezastaví. Pomůže jedině zeď,“ uvedl s narážkou na opoziční demokratické politiky Nancy Pelosi a Chucka Schumera.

Skupiny migrantů se ve středoamerických zemích formovaly i v minulosti. Podle agentury AP to však vždy bylo v menším měřítku a většinou byly organizovány s cílem upozornit na problematiku migrace. Uprchlíci navíc jen v minimálním počtu případů dorazili až na hranice USA.

There are now 77 major or significant Walls built around the world, with 45 countries planning or building Walls. Over 800 miles of Walls have been built in Europe since only 2015. They have all been recognized as close to 100% successful. Stop the crime at our Southern Border! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. ledna 2019

Poslední dvě karavany získaly pozornost zejména díky vysokému počtu lidí, kteří se na cestu z „americkým snem“ vydali. „Lidé odchází každý den. Každý den zhruba 300 až 400 lidí. Karavana je v podstatě konstantní řeka lidí, směřujících do Mexika a do USA,“ uvedl advokát Bartolo Fuentes, který novou skupinu uprchlíků doprovází.

It is becoming more and more obvious that the Radical Democrats are a Party of open borders and crime. They want nothing to do with the major Humanitarian Crisis on our Southern Border. #2020! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. ledna 2019

Honduraská média uvedla, že úřady posílily kontroly na hranicích s Guatemalou. Ty mají zajistit, aby obyvatelé neodcházeli bez patřičných dokumentů. Děti musí být vybaveny cestovními pasy a písemným souhlasem rodičů k opuštění země. „Rodiče čelí až třem letům vězení, pokud dětem příslušné dokumenty neobstarají,“ uvedl tamní ministr bezpečnosti Julian Pacheco.