Zakladatel společnosti Amazon a nejbohatší muž světa Jeff Bezos obvinil čelní představitele amerického bulvárního listu National Enquirer z vydírání. Údajně po něm požadovali zveřejnění prohlášení, že majitel deníku, vydavatelská společnost American Media (AMI), nepracuje na základě politické objednávky. Pokud tak neučiní, hrozili zveřejněním intimních snímků, na kterých je Bezos zachycen s milenkou Lauren Sanchezovou.

Bezos o celém případu informoval prostřednictvím svého blogu. „Včera se mi stalo něco neobvyklého. Dostal jsem nabídku, kterou nemohu odmítnout, tedy alespoň to si lidé z National Enquirer mysleli,“ napsal miliardář. „Jsem rád, že si to mysleli, protože je to motivovalo všechno řešit písemně. Raději než podlehnout vydírání jsem se rozhodl vše zveřejnit.“

Čelní představitelé AMI po šéfovi Amazonu a majiteli deníku Washington Post požadují, aby veřejně uvedl, že články AMI „nejsou a nikdy nebyly politicky motivované ani ovlivňované žádnými politickými silami“. Podle Bezose se výhružky týkají vztahu mezi ředitelem AMI Davidem Peckerem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Lidé z AMI po Bezosovi zároveň požadovali, aby upustil od vyšetřování, jakým způsobem se reportéři bulvárního listu dostali k jeho soukromé konverzaci se Sanchezovou v době, kdy jako vůbec první o jejich vztahu informovali.

Když ne já, kdo jiný?

V jednom z e-mailů šéf obsahu AMI Dylan Howard upozorňuje, že má firma k dispozici citlivé fotografie včetně snímku, který zachycuje Bezose „nahého v koupelně se snubním prstenem na ruce“ na kterém je vidět „část jeho intimních partií“. „Nedělalo by nám žádnou radost je zveřejnit. Věřím, že zvítězí zdraví rozum, a to rychle,“ píše v dopise Howard.

„No, získali si mou pozornost, ale ne takovým způsobem, jak si představovali. Jakékoli osobní nepohodlí, které by mi mohli způsobit, je vedlejší. Je tu mnohem důležitější otázka. Pokud se v mé pozici nedokážu postavit takovému vydírání, kdo jiný by pak mohl?“ vysvětluje Bezos na svém blogu, proč se rozhodl celý případ zveřejnit.

Nejdražší rozvod

Vztah Bezose s Sanchezovou vyplul na povrch krátce poté, co miliardář oznámil rozvod se svou manželkou MacKenzie. „Rozhodli jsme se rozvést a pokračovat dál v našich životech jako přátelé,“ uvedli manželé ve společném prohlášení, ve kterém rovněž konstatovali, že jsou nesmírně vděční za to, že potkali jeden druhého a do manželství by šli, i kdyby předem věděli, že po 25 letech skončí.

Pokud by přitom Bezosova žena požadovala polovinu jeho jmění, stala by se rázem nejbohatší ženou světa s majetkem ve výši desítek miliard dolarů a jejich rozvod by byl vůbec nejdražším v historii.