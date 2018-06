Miliony lidí kdysi volily také Hitlera. Londýnem zněly protesty proti brexitu

Protestní pochod zorganizovala stránka Hlas lidu. Její členové vyzvali už před delší dobou i ostatní, aby se k nim připojili a pomohli vybojovat konečné referendum. „Ať už je váš názor na brexit jakýkoli, jistě souhlasíte, že jde o velkou věc. A především stále není hotovo,“ píše stránka.

Kampaň dále uváděla, že se jí jedná především o to, aby vláda umožnila veřejně hlasovat o finálním kroku samotným lidem. „My máme rozhodnout o tom, zdali rozhodnutí, které ovlivní celé další generace, je pro naši zemi dobré, nebo ne,“ říká server.

A Londýnané volání vyslyšeli. Dav, jenž v sobotu odpoledne prošel centrem města s irskými, britskými i vlajkami EU, chce přesvědčit zemské státníky, že o své zemi si budou rozhodovat právě sami občané. Podle některých výzkumů je navíc pravděpodobné, že mnoho lidí svůj dva roky starý hlas pro vystoupení přehodnotilo.

Scenes from the #PeoplesVoteMarch today. Over 100k people demanding a #FinalSay on the #Brexit deal. This isn’t over. #FinalSayForAll #FBPE pic.twitter.com/giBu5lgWT4

„Lidé vidí, že politici z brexitu udělali opravdu velký zmatek a s EU se dohodli špatně, pro což samozřejmě nikdo nehlasoval. Anebo, ještě hůř, ani žádnou dohodu nevyjednali,“ uvedla pro Reuters mluvčí kampaně. „Tohle všechno tady jsou lidé, kteří politické elitě vzkazují, že to hrubě nezvládla.“

Their EU citizenship is about to be robbed by far-right populism. And they're not having it! #brexit ##PeoplesVoteMarch pic.twitter.com/csnsFkPrcr