Předvedení údajných mimozemských těl kontroverzním novinářem Jaime Maussanem v mexickém Kongresu minulý týden šokovalo běžné lidi i vědeckou obec. Experti na ně reagují jednomyslně. Podle nich se jedná o podvod, který dotyčný nedokáže podpořit důkazy.

Dvě humanoidní postavy mají být staré tisíc let a nejsou součástí pozemské evoluce. Odhalení samozvaného ufologa se ovšem okamžitě setkalo se skepsí napříč celou vědeckou komunitou.

K tělům se vyjádřili mimo jiné britští odborníci na fosilie. Přesto, že ještě nebyly zpřístupněny pro externí testování, je podle experta Marka Kempa už na první pohled vidět více nejasností, které naznačují, že se jedná o podvod.

„Aby bylo něco klasifikováno jako zkamenělina, musí to být starší deseti tisíc let. Oni tvrdí, že jsou těla stará jen tisíc let. Nevidím vůbec žádnou strukturu kostí,“ uvedl pro deník Metro.

Dodal, že podle něj nejde o těla mimozemšťanů, ale jen o sochy.

Ostudná záležitost

K objevu se vyjádřil rovněž Brian Cox z Manchesterské univerzity. „Je velmi nepravděpodobné, že by inteligentní druh, jenž se vyvinul na jiné planetě, vypadal jako my. Pošlete vzorek na univerzitu a mé tvrzení se potvrdí do deseti minut,“ vyzval.

A další vědci se přidávali. „Tyto závěry jednoduše nejsou podloženy důkazy. Celá věc je velmi ostudná,“ uvedla podle magazínu Smithsonian jedna z předních mexických astrobioložek Antígona Seguraová.

Univerzita se distancovala

Vědci rovněž napadají Maussanovo tvrzení, že vzorky prověřila Národní autonomní univerzita v Mexiku (UNAM). Vědecká pracovnice z Ústavu astronomie na UNAM Julieta Fierrová uvedla, že jsou tyto zprávy nepravdivé. „Samozřejmě, že to bylo všechno vymyšlené,“ vyjádřila se.

Vědci z univerzity se ufologova svědectví distancovali s tím, že nepřišli do styku s kompletními vzorky. „Maussan provedl mnoho věcí. Mimo jiné mi řekl, že mimozemšťané se mnou nemluví jako s ním, protože v ně nevěřím,“ prozradila Fierrová.

Tvrzení odsoudil i vojenský veterán Ryan Graves, který se konference také účastnil. Hovořil na ní o setkání s neidentifikovatelnými vzdušnými úkazy (UAP). Později na sociální síti X sdělil, že byl zklamán onou nepodloženou senzací.

Přešlap z minulosti

Maussan má už za sebou v minulosti jeden podobný přešlap. V roce 2015 tvrdil, že našel tělo, jež patřilo mimozemšťanovi. Později se ukázalo, že se jednalo o pozůstatky mrtvého dítěte.

Dva exempláře s protáhlými lebkami a třemi prsty navíc představil už v roce 2017 a už tehdy tvrdil že jde o mimozemšťany. Archeologové tehdy poukázali na to, že se může jednat o těla domorodých Peruánců, které někdo zmrzačil tak, aby vypadala jako mimozemská.

Zpráva peruánské prokuratury dokonce uvedla, že to nejsou mimozemšťané, nýbrž panenky, jež někdo pokryl směsí papíru a syntetického lepidla tak, aby simuloval kůži.