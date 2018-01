Ministr spravedlnosti u výslechu: vyšetřovatel FBI si povolal Jeffa Sessionse

Jako první člen vlády Spojených států byl k výslechu ohledně možných prohřešků prezidenta Donalda Trumpa předvolán americký ministr spravedlnosti Jeff Sessions. Zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller mu minulý týden pokládal otázky na téma údajného ruského vlivu na předloňské prezidentské volby v USA.

Jeff Sessions.Foto: ČTK/AP

Vloni v březnu se Jeff Sessions podílu na tomto vyšetřování dobrovolně vzdal. Vyšlo totiž najevo, že se při slyšení v Kongresu záměrně nezmínil o dvou schůzkách s tehdejším ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem.

Sessions se s ruským diplomatem setkal v průběhu Trumpovy volební kampaně, během níž současného prezidenta od počátku hlasitě podporoval.

Jak uvádí deník The New York Times, poté co se Trump dozvěděl, že se Sessions na vyšetřování skandálu s Rusy odmítl podílet, vzteky prý vybuchl. Údajně proto, že potřeboval, aby ho Sessions – jenž ve Státech vykonává jako ministr spravedlnosti také funkci generálního prokurátora – ochránil.

Podruhé prezidenta rozčílilo, když se dozvěděl, že vyšetřovatelem ruské kauzy byl jmenován Robert Mueller. Sessions nabídl Trumpovi demisi, ten ji však odmítl přijmout.