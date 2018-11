Ministři EU podpořili návrh brexitu. Barnier: Je spravedlivý a vyvážený

„Jsme ve skutečnosti ve zlomovém okamžiku celého procesu. Nikdo by neměl zapomenout na pokrok, kterého jsme v Bruselu a v Londýně dosáhli,“ uvedl Barnier na tiskové konferenci po jednání s ministry 27 evropských zemí. „Obecně vzato je dohoda spravedlivá a vyvážená.“

„Konkrétně řečeno, členské státy dohodu o odchodu Británie z EU podporují. Evropská unie však bude ještě muset rozhodnout v interním jednání, zda bude souhlasit s prodloužením přechodného období,“ prohlásil.

Barnier navrhl, že by se případné přechodné období po odchodu Británie z EU mohlo prodloužit o dva roky až do 31. prosince 2022, což by ostrovní zemi poskytlo dostatek času na vyjednání plnohodnotné obchodní dohody s Evropou.

V průběhu přechodného období by v Británii i nadále platilo evropské právo a země by zůstala součástí celní unie a jednotného trhu. Musela by však umožnit volný pohyb osob a i nadále platit Bruselu standardní poplatky.

Britská premiérka Theresa Mayová v minulosti uvedla, že prodloužení lhůty nepředpokládá. „Všichni doufáme, že to nebude potřeba. Že debaty o našich budoucích ekonomických vztazích s EU budou uzavřené do konce roku 2020,“ uvedl prezident obchodní organizace CBI John Allan.

Návrhem dohody se budou na nedělním mimořádném summitu Evropské rady zabývat čelní představitelé jednotlivých evropských států. V případě schválení o ní bude rozhodovat i britský parlament. Otázkou zůstává, zda britští poslanci smlouvu s EU podpoří.

