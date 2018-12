Ministři EU podpořili nový režim sankcí při porušování lidských práv

Ministři zahraničních věcí Evropské unie vyjádřili na své pondělní schůzce v Bruselu politický souhlas s nizozemským návrhem na zavedení nového režimu sankcí. Ten se má zaměřit na osoby obviněné z porušování lidských práv na celém světě. Informovalo o tom rádio RFE/RL.

Nizozemští představitelé minulý měsíc navrhli zmrazení aktiv a neudělování víz všem jednotlivcům po celém světě, kteří porušují lidská práva, bez ohledu na politický kontext nebo mezivládní vývoj. „Navrhovaný rámec by se lišil od existujícího unijního režimu geograficky limitovaných sankcí,“ uvedli v návrhu.

RFE/RL s odvoláním na unijní zdroje uvedlo, že evropští diplomaté v nadcházejících dnech začnou pracovat na navrhovaném režimu sankcí. Cílem pak je přijmout návrh do léta 2019.

Obdoba amerického zákona

Návrh byl popsán jako evropská obdoba amerického zákona Magnitského z roku 2012, který byl přijat, aby potrestal sankcemi ruské úředníky porušující lidská práva. Moskva v reakci označila tento krok za návrat do dob studené války.

Zákon dostal jméno po ruském auditorovi a právníkovi Sergeji Magnitskému, který v roce 2009 zemřel za nevyjasněných okolností v ruském vězení po téměř roční vazbě. Do té se dostal poté, co obvinil skupinu hodnostářů z miliardových machinací. Za to obviněn z daňových úniků a ještě posmrtně z daňového podvodu.

Navzdory kritice Spojených států, Evropského parlamentu a lidskoprávních organizací pak byl 11. července 2013 posmrtně shledán vinným z daňových úniků.