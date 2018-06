Země NATO schválily nový plán. Obranyschopnost zvýší čtyři třicítky

Ministři obrany členských zemí Severoatlantické aliance schválili na svém čtvrtečním jednání americký plán přezdívaný čtyři třicítky, který má zvýšit bojovou připravenost NATO vůči hrozbě ruského útoku.

Do roku 2020 by mělo NATO mít k dispozici 30 mechanizovaných praporů, 30 letek a 30 bojových plavidel, které budou schopny nasazení do 30 dnů od vyhlášení poplachu. Informovala o tom agentura AP.

„Nebudou to nové jednotky, ale půjde o zvýšení připravenosti sil, které aliance již nyní má,“ řekl na tiskové konferenci reportérům generální tajemník aliance Jens Stoltenberg.

Kromě vyčlenění jednotek pro operativní nasazení rozhodli ministři obrany členských zemí NATO i o ustanovení dvou nových velitelství. První z nich se bude nacházet v americkém Norfolku a bude pokrývat celý Atlantský oceán. Druhé velitelství v německém Ulmu pak bude zajišťovat logistiku během jakéhokoli konfliktu na evropské pevnině.

„Rozhodli jsme o dalších krocích, abychom posílili naši společnou bezpečnost a podpořili obranu a odražení hrozeb z jakéhokoli směru,“ uvedl Stoltenberg. Dodal, že tato dvě velitelství pomohou „zajistit správné síly na správném místě ve správný čas.“

Vztahy mezi NATO a Ruskem jsou v současnosti na nejnižší úrovni od konce Studené války. To je podle aliance důsledkem destabilizace situace na Ukrajině ze strany Ruska a anexe Krymu v roce 2014.

Schůzka se uskutečnila pouhých pět týdnů před červencovým summitem NATO, kterého se zúčastní i americký prezident Donald Trump. Ten v minulosti vyzval evropské země, aby více investovaly do obrany a navýšily svůj vojenský rozpočet alespoň na dvě procenta HDP, k čemuž se zavázaly.

NATO očekává, že osm z jejích členů se k této hranici letos přiblíží. Pouze 15 zemí pak představilo akční plány, jak dosáhnout do roku 2024 výdajů na obranu v hodnotě dvou procent HDP. Česko v současnosti investuje kolem jednoho procenta a v roce 2021 by to podle programového prohlášení vznikající vlády mělo být 1,4 procenta.